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İzmir'de yüzde 15 su zammına tepki

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2021 yılından itibaren ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacağını açıkladı. Pandemi döneminde suyun en önemli ihtiyaç olduğunu dile getiren İzmirliler fiyat artışına tepki gösterdi.

İzmir'de yüzde 15 su zammına tepki

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirilen, İZSU Genel Müdürlüğü, 2021 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı görüşmelerinde suya zam kararı alındı. Buna göre 2021 Ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi.

Su faturalarına yansıyacak zam kararına İzmirliler tepki gösterdi. Vatandaşlardan Memduh Altıntaş, ayda 70-80 lira su faturası ödediğini belirterek, ocak ayından itibaren bu tutarın 100 liraya kadar yükseleceğini savundu. Altıntaş, "Şimdi bu zam geldiğinde ödeyeceğim rakam en az 100 liraya tekabül eder. Zaten ödeyemiyorduk, bundan sonra daha da zorlanırız. Ben emekli aylığıyla geçiniyorum. Faturaları geç ödüyordum. Bundan sonra ne yapacağım bilmem. Su doğal gazdan daha önemli. Su hayat. Her şeyimiz suyla. Faturalar bizi çok etkileyecek" dedi. Müjde Şeker de zam kararının yanlış olduğunu belirterek, "Ben kayınvalidemle oturuyorum. 100-110 lira civarı fatura geliyor. O kadar su kullandığımıza da inanmıyorum. Evde 3 kişiyiz ve gündüz evde kimse yok. Büyükşehirde yaşaması zor. Fiyatların düşmesini isteriz. Su ihtiyacımız fazla. Küçük çocuğum var, daha fazla temizlik yapıyorum" diye konuştu. Recep Selvi ise şunları söyledi:

"Ben çok şikayetçiyim her ay 60 ile 70 lira arası su faturası geliyor Tek başına yaşayan biriyim. İtiraz ettiğimde bu suyu kullandığım söylendi, sayacı değiştirin, diyorum bakan yok. Engelli aylığım 410 lira. Her ay 60 lira su faturası ödersem nasıl geçinirim? Ocaktan sonra faturam yüzü bulur o zaman ödeyemem. Ödeyemezsem 20 gün içinde suyumu hemen keserler. Komşular birkaç gün idare eder. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz biraz yardımcı olsunlar."

KAYNAK:DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya kendiniz yillardir istiyorsunuz adamlar yedi sülalesini ihya etti
60 lira su faturasını ödeyemeyecek kadar acizsen bir zahmet musluğunu biraz kıs da suyun foşur foşur boşa akmasın en azından ülkene ve dünyaya biraz faydan olsun. Sonra şikayet edersin suyu bedava yapmayan belediyeyi!
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