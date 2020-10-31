FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İzmir'deki deprem sonrası THY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu

İzmir'deki deprem sonrası THY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.10.2020 10:58 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları (THY), İzmir kalkışlı ve varışlı bilet alan yolcuların ücretsiz bilet değişimi yapabileceğini duyurdu.

İzmir'deki deprem sonrası THY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, deprem nedeniyle düzenlenmiş biletler için yolculara bazı haklar tanındığını açıkladı. 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletler 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edilecek. Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak. Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Nadir avlanıyorlar! 500'er liradan satışa çıktıNadir avlanıyorlar! 500'er liradan satışa çıktı
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
Kamuya 100 bin memur alınacak
Kamuya 100 bin memur alınacak
O ödemelerin tarihi belli oldu
O ödemelerin tarihi belli oldu
Mahkemeden trafik cezasıyla ilgili emsal karar
Mahkemeden trafik cezasıyla ilgili emsal karar
Bakanlık deprem yardımı veriyor!
Bakanlık deprem yardımı veriyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
KYK başvurusu nasıl yapılır?
KYK başvurusu nasıl yapılır?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum açıkladı: Kira yardımı yapılacak
Bakan Kurum açıkladı: Kira yardımı yapılacak
Nadir avlanıyorlar! 500'er liradan satışa çıktı
Nadir avlanıyorlar! 500'er liradan satışa çıktı
İşte altının son fiyatı... 31 Ekim altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte gram altının fiyatı
Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü
Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü
Kira yardım başvurusu... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?
Kira yardımı veriliyor!
Doğal gaz fiyatları Kasım'da değişmeyecek
Doğal gaz fiyatları Kasım'da değişmeyecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.