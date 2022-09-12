FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

12.09.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan duyuruya göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak.

Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'1,5 ay içinde kapıyı çalacak' diyerek duyurdu'1,5 ay içinde kapıyı çalacak' diyerek duyurdu
Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladıErdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Emekli maaş promosyonunda flaş gelişme!Emekli maaş promosyonunda flaş gelişme!
Anahtar Kelimeler:
uzman erbaş Jandarma Genel Komutanlığı jandarma genel komutanlığı personel alımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir

Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir

Kamudaki sözleşmeli personel için son viraj

Kamudaki sözleşmeli personel için son viraj

Gözler o güne çevrildi: Detaylar belli oluyor! Sosyal (ucuz) konut projesiyle 81 ilde 250 bin ev satışa çıkacak

Gözler o güne çevrildi: Detaylar belli oluyor! Sosyal (ucuz) konut projesiyle 81 ilde 250 bin ev satışa çıkacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.