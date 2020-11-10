Jandarma uzman erbaş alımları... 2020 Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları!

Uzman Erbaş alımı 2020 ne zaman yapılacak araştırması son zamanlarda tekrar gündem oldu. Uzman erbaş alımları ile ilgili açıklamalar ve başvurular Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Uzman çavuş olmak ya da uzman erbaş olmak için binlerce vatandaş yapılan duyuruları takip etmeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl uzman erbaş kadrosuna yeni personel almak için açıklamalar yapıyor. Uzman erbaşlık için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. **Uzman Erbaş alımı 2020 ne zaman? İşte uzman erbaş olmak için başvuru şartları!

UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

Uzman Erbaş alımı 2020 alımları ne zaman yapılacağı tartışmaları devam ederken açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son uzman erbaş alımı 2020 hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK'nın açıklamasında, uzman erbaş alımı olmayacağını belirterek, sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağını şu şekilde duyurdu;

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."