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Jandarma uzman erbaş alımları 2020... Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.11.2020 08:44 | Son Güncelleme

2020 Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak araştırılmaya başlanmıştı. Binlerce vatandaş uzman cavuş alımları yapılacak mı araştırmasını yaparken Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını takip ediyor. Peki, Uzman Erbaş alımı 2020 ne zaman yapılacak? Uzman erbaş olma şartları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımları 2020... Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları!

Uzman Erbaş alımı 2020 ne zaman yapılacak araştırması son zamanlarda tekrar gündem oldu. Uzman erbaş alımları ile ilgili açıklamalar ve başvurular Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Uzman çavuş olmak ya da uzman erbaş olmak için binlerce vatandaş yapılan duyuruları takip etmeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl uzman erbaş kadrosuna yeni personel almak için açıklamalar yapıyor. Uzman erbaşlık için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Peki **Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Uzman Erbaş alımı 2020 ne zaman? İşte uzman erbaş olmak için başvuru şartları!

UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

Uzman Çavuş alımı 2020 ne zaman yapılacağı tartışmaları devam ederken açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son uzman erbaş alımı 2020 hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK'nın açıklamasında, uzman erbaş alımı olmayacağını belirterek, sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağını şu şekilde duyurdu;

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2020 uzman çavuş alımları ne zaman (1)

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma uzman erbaş alımlarına katılmak isteyenlerin, jandarma uzman erbaş alım şartlarını sağlaması gereklidir. Jandarma uzman erbaş başvuru şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

2020 uzman çavuş alımları ne zaman (3)

Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak.

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