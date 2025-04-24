Japon deprem uzmanı İstanbul depremi sonrası konuştu! '30 yıl içinde' diyerek olasılık verdi

İstanbul depremi korku ve paniğe yol açarken gözler uzmanların depreme dair değerlendirmelerine çevrildi. Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem pek çok ilde hissedilirken vatandaşlar kendini dışarı attı. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı. Şimdi deprem tedirginliği yaşayan vatandaşların gözü deprem uzmanlarının açıklamalarında. Depremlere dair değerlendirmeleriyle sık sık gündem olan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den 'İstanbul depremi' açıklaması geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.

"MARMARA'NIN GÜNEYİNDE GECİKME VAR"

Marmara'nın kuzey ve güney kolu var. Güney kolu Düzce'den başlıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gidiyor. Burada 100 senede bir büyük deprem yaşanıyor. Bu bölgede de 200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu.

"SİLİVRİ'DEN DAHA FAZLA AVCILAR HİSSETTİ"

Kuzey kolu ise Gebze'den Orta Marmara Fayı'ndan geçiyor. Ben Tuzla'da oturuyorum. Anadolu yakası yumuşak bir zemin Silivri'deki 6.2'lik depremi oldukça hissettik. Silivri'den daha fazla depremi Avcılar, Büyükçekmece hissetti.

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Marmara'da tsunami tehlikesi var. Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda.

"HAZIRLIKLI OLMAK GEREKİYOR"

Ege'deki fay hatları ince ve kısa fay hatları onlar çok yıkıcı olmayabilir. Ama Yunanistan'da bu faylar 7'lik deprem yapabiliyor. Doğu Anadolu'da da deprem beklenen bölgeler var ve biliniyor. Türkiye de, Japonya da deprem ülkeleri ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Devlet de millet de depreme hazır olursa, hasarı yüzde 70 azaltabilirsiniz.

"DEPREM ANINDA MUTLAKA YAŞAM ÜÇGENİNİN İÇİNDE KALMALI"

Türkiye'deki binaların yüzde 50'si kaçak, kontrolsüz yapılar. Devlet ve belediyeler mutlaka bunun üzerine eğilmeli. Deprem anında mutlaka yaşam üçgeninin içinde kalmalı. Bir yatağın yanına uzanarak üzerinize düşebilecek ağırlıktan, dolaptan korunabilirsiniz. Bir beton düşse bile buradaki boşluk içinde hayatta kalma şansınız olacaktır.

"MERDİVENLER, ASANSÖR TEHLİKELİ"

Merdivenler ise deprem anında en tehlikeli alanlardır. Ayağa kalkıp deprem anında kaçmaya çalışmamak gerekir. Asansör tehlikelidir. İnsan, 72 saat susuz yaşayabilir. Yanında su varsa daha fazla da yaşayabilir. Suyu da şişenin kapağıyla içmelisiniz, idareli kullanmalısınız. Yanınızda küçük bir çikolata da bulunması vücut sağlığı için önemli. Bir düdük mutlaka kurtarma çantasında olmalıdır."