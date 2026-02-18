Japon otomotiv devi Nissan'dan araç sahiplerine önemli duyuru! Ruhsatlar değişecek

Nissan Qashqai e-Power araçlardaki tahrik düzenlemesi bu sefer de ruhsatta yer alacak. Nissan, e-Power araçlar için önemli açıklamayı yaptı.

Yapılan açıklamayla birlikte yakıt türü kısmının değişmesi için notere başvurularak aracın yakıt türünün benzinliye çevrilmesi gerektiği, noter masraflarının Nissan tarafından karşılanacağı, bu durumdan ötürü ÖTV ve Karayolları Trafik Kanunu yönetmelikleri kapsamında araç sahiplerine ek yükümlülük gelmediği belirtildi.

MUAYENE VE SATIŞTA SORUN OLABİLİR

Nissan, ruhsat değişikliği işleminin yapılmaması halinde aracı satarken ya da muayene işlemlerinde sorun yaşanabileceğini belirtti.

KONU DANIŞTAY'A GİTTİ

Nissan Qashqai e-Power araç sahiplerinin açtığı vergi fazlasının iadesine ilişkin davada, davacılar, araçlarındaki içten yanmalı motorun tahrik özelliğinin olmadığını, tahrik özelliği olan elektrikli motora elektrik enerjisi üretmek için konduğunu ve araçlarının sadece elektrikle çalıştığını iddiasını Danıştay değerlendirdi.

Davacının iddia ettiği, ruhsatta elektrikli yazmasına rağmen Özel Tüketim Vergisi’nin otomobilin alındığı dönemde yüzde 10 yerine içten yanmalı motorlara uygulanan yüzde 80 olarak tahsil edildiğini, aracın sadece elektrikle çalıştığı için içten yanmalı motorun aracı hareket ettirme görevinin bulunmamasından ötürü ÖTV’nin yüzde 10 olarak tahsil edilmesi gerektiğini, buna rağmen yüzde 80 ÖTV ödendiğini ve bundan dolayı alınan fazla verginin iadesine ilişkin davayı Danıştay karara bağladı.

"VERGİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Danıştay ise, hukuk yollarının tüketilmesi sonucu gelen davaya ilişkin olarak, aracın teknik özelliklerinin dikkate alınarak hukuki yorum tayin edilmesi gerektiğinden vergilerin iade isteminin 213 sayılı kanunun vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin kuralları bağlamında açık bir vergi hatası oluşturmadığını, davanın Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin hükümler kapsamında incelenmesinin mümkün olmadığına karar verdi.