JOB Young Talent 2026 başvuruları başladı

Yıldız Holding’in lisans ve yüksek lisans öğrencilerine profesyonel gelişim ve deneyim fırsatı sunduğu JOB Young Talent için 2026 yılı başvuruları başladı. Bu yıl 15’inci kez hayata geçirilen programa, üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri 22 Şubat 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Devrim Karadağ

Yıldız Holding çatısı altında 15 yıldır öğrencilere staj yoluyla profesyonel deneyim fırsatı sunan JOB Young Talent için 2026 yılı başvuruları başladı. Üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerine yönelik olan staj programına, 22 Şubat 2026 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

İş dünyasının uzun soluklu staj programlarından biri olan JOB Young Talent, bugüne kadar 1.400’ün üzerinde öğrenciye proje bazlı staj imkanı sunarken 2025 yılında yaklaşık 20 bin başvuru aldı.   Öğrencilerin yetkinlikleri doğrultusunda kariyerlerine en uygun başlangıcı yapmalarına destek olmayı amaçlayan bu program; aynı zamanda global düzeyde öğrenme, yetenek ve insan kaynakları alanlarında profesyonel gelişimi destekleyen Brandon Hall Ödülleri Yetenek Kazanımı kategorisinde ödüle sahiptir.

2026 itibarıyla staj odağında yapılandırılan programa kabul edilen adaylar, staj süresince Yıldız Holding ile Holding bünyesindeki başta gıda ve perakende olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ve lider markalarında profesyonel deneyim kazanma fırsatı bulacak. Global ölçekteki güçlü markalarıyla öne çıkan Yıldız Holding, JOB Young Talent ile gıda, perakende, pazarlama, üretim, Ar-Ge, tedarik zinciri ve dijitalleşme gibi alanlardaki kapsamlı iş kolları sayesinde katılımcılara dünya standartlarında çok yönlü öğrenme ve gelişim imkanları sunuyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ YAPAY ZEKÂ İLE VERİ ODAKLI YAPIYA TAŞINIYOR

JOB Young Talent’ta bu yıl, aday deneyimini daha da ileri taşımak amacıyla değerlendirme süreçlerine yenilikçi teknolojiler entegre edilerek, sürecin belirli aşamalarında yapay zekâ destekli mülakat uygulamaları hayata geçiriliyor. Bu şekilde daha kapsayıcı, çevik ve veri odaklı bir değerlendirme süreci hedeflenirken, adayların potansiyellerinin daha etkin bir şekilde anlaşılması ve en doğru rollerle eşleştirilmesi hedefleniyor.

BUKET UĞUR HASER: “JOB YOUNG TALENT İLE ÖĞRENCİLERE POTANSİYELLERİNİ KEŞFEDEBİLECEKLERİ KAPSAYICI BİR DENEYİM FIRSATI SUNUYORUZ”

İstikrarıyla sektöre örnek teşkil eden bu programla öğrencilerin kariyer yolculuklarında mesleki gelişimlerine destek olmayı önceliklendirdiklerini vurgulayan Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, sözlerine şöyle devam etti: “Yıldız Holding’de İnsan Kaynakları stratejimizin odağına ‘insana yatırım’ı alıyor; yeteneklerimizi, sürdürülebilir başarımızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. 15 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz JOB Young Talent ile katılımcılara, Holding ve her biri kendi sektöründe öncü role sahip şirket ve güçlü markalarımız bünyesinde, gerçek projeler üzerinde çalışarak profesyonel dünyayı yakından tanıyabilecekleri, potansiyellerini keşfedebilecekleri dijital, kapsayıcı ve üretken bir gelişim ortamı sunuyoruz. İş dünyasının en uzun soluklu staj programlarından biri olan bu programın, bugün sektörde yer alan pek çok tecrübeli profesyonelin kariyerindeki ilk durak olması bizler için çok kıymetli. Her yıl, programın gelişim olanaklarını daha da ileriye taşımak için titizlikle çalışıyoruz. Bu yıl, yapay zekâ destekli uygulamalarla güçlendirdiğimiz programımızla, öğrencilerin kariyer yolculuklarının en kritik adımlarında yanlarında olarak profesyonel gelişimlerine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

*Bu yılki programa başvurular mtstaj.co/job ve Yıldız Holding LinkedIn hesabı üzerinden yapılabilecek. 






