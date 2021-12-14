FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. JP Morgan'dan Türk bankaları tavsiyesi

JP Morgan'dan Türk bankaları tavsiyesi

14.12.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JPMorgan'dan Türk bankalarına ilişkin açıklama geldi. Kurumun yaptığı değerlendirmede, Türk bankaları için 12 aylık fiyat hedeflerini yükseltti.

JP Morgan'dan Türk bankaları tavsiyesi

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Türk bankaları için 12 aylık fiyat hedeflerini yükseltirken Türk bankalarının düşük değerlemelerinin yükseliş potansiyeline işaret ettiğini söyledi

Bankanın, aralarında Samuel Goodacre'ın da yer aldığı stratejistlerine göre Türk bankalarının düşük değerlemeleri, CEEMEA bölgesi adil değerine doğru kayda değer yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Raporda "2022'de değerlemelerin muhtemelen değişken olmaya devam edeceği ve özsermaye maliyetine bağlı kalacağı görülüyor" dendi.

Rapora göre Türk bankaları için verilen tavsiyeler ise şu şekilde:

Garanti tavsiyesi "piyasa üzeri getiri"; hedef fiyat: 18,50 liradan 21,50 liraya yükseltildi.

İş Bankası, tavsiyesi "piyasa üzeri getiri"; hedef fiyat 12,70 liradan 13,60 liraya yükseltildi.

Akbank tavsiyesi "piyasa üzeri getiri"; hedef fiyat 11,50 liradan 12,70 liraya yükseltildi.

Yapı Kredi tavsiyesi "piyasa üzeri getiri"; hedef fiyat 6,10 liradan 6,70 liraya yükseltildi.

Vakıfbank, tavsiyesi "nötr"; hedef fiyat 5,60 liradan 6 liraya yükseltildi.

Halkbank, tavsiyesi "nötr"; hedef fiyat 5 liradan 6 liraya yükseltildi.

Fitch'ten Türk bankaları için kritik kararFitch'ten Türk bankaları için kritik karar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları açıklandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Rekor sonrasında gözler Merkez Banksında

Rekor sonrasında gözler Merkez Banksında

Gram altın 1000 TL olur mu?

Gram altın 1000 TL olur mu?

Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?

Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.