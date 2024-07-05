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JPMorgan'dan Türkiye notu! 5 Türk bankasında hedef fiyatları güncelledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.07.2024 11:41
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Morgan, Türk bankalarına ilişkin hedef fiyatlarını güncelledi. Yayımladığı son notta, dört Türk bankası için hedef fiyatını yükseltirken, bir banka için ise hedef fiyatını düşürdü.

JPMorgan'dan Türkiye notu! 5 Türk bankasında hedef fiyatları güncelledi

JPMorgan, Türk bankalarına ilişkin hedef fiyatlarını güncelleyerek bazı hisse senetleri için tavsiyelerini revize etti. Hedef fiyatları revize edilen bankalar arasında Akbank, Garanti BBVA, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası yer aldı.

JPMorgan analizinde yüksek faiz oranları nedeniyle kredi daralmasının kısa vadeli zorluk yaratabileceğini ifade etse Türk bankaları için uzun vadeli fırsatlara vurgu yaptı. Akbank için hedef fiyatını 45 TL'den 77 TL'ye yükseltti ve "nötr" tavsiyesini korudu.

Garanti BBVA için hedef fiyatını 73,5 TL'den 164 TL'ye yükseltti. Bankanın tavsiyesini ise "nötr"den "ağırlığını artır" olarak değiştirdi. JPMorgan'ın 164 TL fiyatı Aralık 2025 için sunuldu. VakıfBank için hedef fiyatını 17,5 TL'den 24 TL'ye yükseltti ve "ağırlığını azalt" tavsiyesini korudu.

Halkbank için hedef fiyatını 13 TL'den 18 TL'ye yükseltti ve "ağırlığını azalt" tavsiyesini korudu.

İş Bankası C için hedef fiyatını 30 TL'den 19 TL'ye düşürdü ve "nötr" tavsiyesini korudu.

Express


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