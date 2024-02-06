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JPMorgan raporunda Türk bankalarıyla ilgili tavsiye

06.02.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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JPMorgan bir raporunda Türkiye'de özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin görece cazibeli olduğunu kaydetti. Raporda yüksek faizlerin kredi talebini tamamen düşürmediğinin de altını çizdi.

JPMorgan raporunda Türk bankalarıyla ilgili tavsiye

JPMorgan'da Konstantin Rozantsev öncülüğündeki analistler paylaştıkları bir raporda Türkiye'de istikrarlı ortamı gerekçe göstererek özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin 'görece cazibeli' olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Raporda politika duruşunun 'çok fazla kısıtlayıcı olmadığı' belirtilirken yüksek faizlerin kredi talebini şimdiye dek tamamen düşürmediği belirtildi.

Analistler, Garanti'nin 2027 vadeli, İş Bankası'nın 2028 vadeli sermaye benzeri tahvilleri için tavsiyesini 'ağırlığını azalt'tan 'nötr'e revize etti.

Akbank'ın 2026 vadeli , Vakıfbank'ın 2026 vadeli ve Eximbank'ın 2026 vadeli tahvili de 'ağırlığını azalt'tan nötr'e yükseltildi.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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