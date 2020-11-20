JPMorgan TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

JPMorgan, TCMB'nin politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kuruluşun konuya ilişkin paylaştığı raporda, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevine oldukça 'ihtiyatlı' ve 'kararlı' başladığı belirtildi.

'ORTODOKS POLİTİKA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM'

Ağbal yönetimindeki ilk Para Politikası Kurulu Toplantısında ihtiyaç duyulan ve beklenen parasal sıkılaştırmanın açık bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret edilen raporda, yine beklendiği gibi politika çerçevesinin sadeleştirildiği aktarıldı.

Raporda, bankanın gösterge faizi tek faiz haline getirerek piyasa oyuncularının çok sayıda faiz oranını izleme gerekliliğini de ortadan kaldırdığı kaydedildi.

Piyasa katılımcılarının TCMB'nin para politikası duruşunun sıkılığını anlaması için bir haftalık repo oranını izlemelerinin yeterli olacağına işaret edilen raporda, "Bunun, ortodoks politika yolunda önemli bir adım olduğunu ve şeffaflıkta bir artış olduğunu not ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

'TCMB MESAJLARINDA OLDUKÇA NETTİ'

Raporda, politikalara ilişkin yol göstermede de önemli iyileşmeler olduğuna dikkat çekilerek, "Önceki açıklamalarda kullanılan karışık cümlelerin aksine TCMB bu kez mesajlarında oldukça netti." değerlendirmesinde bulunuldu.