'Kâr amaçlı değil' demişti: Erdoğan, indirim listesini tek tek açıkladı! Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlere indirim gelecek?

Enflasyon rakamları Temmuz’da yüzde 80’e dayanırken, gıda enflasyonu ise yüzde 94 olarak açıklandı. Türkiye gıda enflasyonunda dünyada dördüncü sırada yer alırken fiyatları düşürmek için yeni kararlar alındı. Özellikle kış ayları yaklaşırken gıda fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilmek için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni önlemlerin devreye alınacağını duyurmuştu. Son olarak gıda fiyatları için yeni bir talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, Ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti.

ETE İNDİRİM GELİYOR

Erdoğan, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, büyükbaş hayvan etinde indirim fiyatını açıklayarak, "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı, bundan böyle kuzu etinden yüzde 25 indirimi başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız" dedi.

1300 ADET TARIM KREDİ MARKETİNDE 40 ÇEŞİT ÜRÜNÜN FİYATI GERİLEYECEK

“Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek” ifadelerini kullanan Erdoğan, “1300 market var tarım kredide, bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz yapacağız. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de. Şeker, buğday, un, ayçiçeği yağı. Özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de” diyerek indirimin detaylarını açıkladı.



