Kabine değişiminin şifreleri! Sırada başka bakanlıklar var mı? Kulis: “Bürokrasi rahatladı”

Dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre İçişleri ve Adalet Bakanları değişti. Buna göre Ali Yerlikaya’nın yerine Erzurum Valisi olarak görev yapan Mustafa Çiftçi getirilirken Yılmaz Tunç’un yerine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Akın Gürlek getirildi. Uzun süredir konuşulan kabine değişikliği ikide sınırlı kaldı. Ankara’da son durum ne, yeni gelişmeler yaşanacak mı?

Kabine değişiminin şifreleri! Sırada başka bakanlıklar var mı? Kulis: "Bürokrasi rahatladı"
Ersel Yıldırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonrası AK Parti içerisinde değişimi başlatmıştı. Genel başkan yardımcılarıyla birlikte birçok alanda genç isimlerin önü açılmıştı. Yine devamında Osman Nuri Kabaktepe yerine İstanbul İl Başkanlığı görevine Abdullah Özdemir getirildi. Bu sürecin devamında gözler kabineye çevrilmişti.

KABİNE DEDİKODULARI BİTTİ!

Kabine içerisinde 3 veya 4 bakanın değişeceği uzun zamandır konuşulan iddialar arasındaydı. Ankara’da bürokrasinin bazı bakanlıklarda tıkandığı ifade ediliyordu. Dün geceki Resmi Gazete kararı sonrası Ankara bir anlamda rahatladı. Öyle ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim iradesini sadece iki isimden yana kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 2023 seçimleri sonrasında geldikleri görevlerinden ayrıldılar. İçişleri Bakanlığı koltuğuna Mustafa Çiftçi Adalet Bakanlığı koltuğuna ise Akın Gürlek oturdu.

Kabine değişiminin şifreleri! Sırada başka bakanlıklar var mı? Kulis: “Bürokrasi rahatladı” 1

İDDİALAR VARDI…

Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ile Ticaret Bakanı’nın değişmesi konusunda iddialar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete kararıyla birlikte bu tarz dedikoduların da önüne geçmiş oldu.

Kabine değişiminin şifreleri! Sırada başka bakanlıklar var mı? Kulis: “Bürokrasi rahatladı” 2

GENEL SEÇİME GİDECEK KABİNE

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçime bu kabineyle gidecek. Zaten milletvekili sayısının ne denli kritik olduğu ortadayken, Erdoğan’ın kabine konusunda değişimi iki isimle sınırlandırdığı ifade ediliyor.

