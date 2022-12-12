Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak?

Kabine Toplantısına ilişkin ayrıntılar ile asgari ücret ve EYT'ye dair son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022'nin sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrette zam tahminleri gelmeye devam ediyor. Öte yandan, 1,5 milyon EYT'linin (emeklilikte yaşa takılanlar) gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Toplantının bir diğer gündem maddesi ise asgari ücret. Belirlenecek rakam 7 milyonun üzerinde vatandaşı doğrudan, tüm vatandaşları ise dolaylı yoldan etkileyecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak? İşte Kabine toplantısı ile ilgili ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik Kabine Toplantısı'nda, milyonları ilgilendiren asgari ücret ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konularının ele alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın saat 15.30 gibi başlayacağı öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMADA BULUNACAK?

Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın sonucunda, toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

Kabine Toplantısında asgari ücret zammı, EYT gibi konuların ele alınacağı öngörülüyor.

EYT'DE SON DURUM! (12 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

EYT düzenlemesi ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman yüce Meclis ile bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI?

EYT'de yaş şartı iddiaları kulislerde dönüyor.

EYT'liler için masada iki seçeneğin olduğu belirtilirken, ya yaş sınırı kadınlarda 46 ve erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.



