Kablolu kulaklıklar geri döndü! Satışlar yeniden patladı

Akıllı telefonlarda kulaklık girişinin kaldırılmasıyla birlikte kablolu kulaklıkların zamanla piyasadan silineceği düşünülüyordu. Ancak son dönemde kullanıcıların daha iyi ses kalitesi ve daha sade bir teknoloji deneyimi araması, kablolu modellere olan ilgiyi yeniden artırdı. Bu eğilim satış rakamlarına da yansımaya başladı.

KABLOLU KULAKLIKLARA İLGİ YENİDEN ARTIYOR!

Son aylarda kablolu kulaklık satışlarında dikkat çekici bir yükseliş görülüyor. Aynı fiyat seviyesinde kablosuz modellere kıyasla daha yüksek ses kalitesi sunabilmesi, bu ürünlerin yeniden tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.

Pazar araştırma şirketi Circana’nın verilerine göre, üst üste beş yıl gerileyen kablolu kulaklık satışları 2025’in ikinci yarısında yeniden ivme kazandı. Şirketin verilerine göre 2026’nın ilk altı haftasında kablolu kulaklıklardan elde edilen gelirde yüzde 20 artış yaşandı.

SES KALİTESİ ÖNE ÇIKIYOR

Kulaklık inceleme sitesi SoundGuys’ın kıdemli editörü Chris Thomas da kablolu bağlantının en büyük avantajının ses kalitesi olduğunu vurguladı. Thomas, "Yıllardır bu konuyu sürekli dile getiriyorum" dedi.

Thomas’a göre kablosuz kulaklık teknolojisi son yıllarda önemli ölçüde gelişmiş olsa da en iyi performansı sunan modeller çoğunlukla daha dar bir kullanıcı kitlesine hitap eden özel markalar tarafından üretiliyor. Bu nedenle en iyi kablolu seçeneklerin tercih edilmesinin, ödenen ücretin karşılığını daha iyi vermesini sağlayabileceğini ifade etti.

"TAKARSINIZ VE ÇALIŞIR"

Kablosuz kulaklıklarda zaman zaman bağlantı sorunları veya cihaz uyumsuzluklarının yaşanabildiğini belirten Thomas, "Kablolu kulaklıklarda sadece takarsınız ve çalışır" ifadelerini kullandı.