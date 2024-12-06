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  4. Kademe kademe değişiyordu... Kiminin parası kesiliyordu kimisi kınama alıyordu! AK Parti düğmeye bastı: Ek iş yapan milyonlarca memur için düzenleme!

Kademe kademe değişiyordu... Kiminin parası kesiliyordu kimisi kınama alıyordu! AK Parti düğmeye bastı: Ek iş yapan milyonlarca memur için düzenleme!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.12.2024 08:24
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AK Parti istişare toplantısında memurların mesai saati dışında da çalışabilmesi için düzenlemenin yapılacağı konuşulduğu aktarıldı. Kayıt dışı ek iş yapan memurlar için bir düzenlemenin yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Kademe kademe değişiyordu... Kiminin parası kesiliyordu kimisi kınama alıyordu! AK Parti düğmeye bastı: Ek iş yapan milyonlarca memur için düzenleme!

Kamu personelinin mesai saatleri dışında ek iş yaptığı biliniyor. Yasal olmayan bu çalışma sistemi kayıt dışılığı ve kaçakçılığı artırıyor. Konu ile ilgili bir çalışmanın yapılacağı ise gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kamu personelinin aynı zamanda özel sektörde de çalışabilmesi için düzenleme yapılacak. Şu anki düzenlemeye göre, ek iş yapan memurlar, aykırı davranmalarını nedeniyle disiplin cezası alıyor.

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Cezalar ise kademe kademe değişiyor. Genellikle kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi hafif cezalardan, ağır disiplin cezalarına kadar değişebiliyor. Ağır disiplin cezaları arasında ise görevden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin geri alınması ve hatta görevden çıkarılma gibi cezalar yer buluyor.

Cezalara rağmen ise kamu personeli ek iş yapmaya devam ediyor. Öğretmenler kurslarda ders veriyorken, sağlık personeli özel kliniklerde belirli bir ücret karşılığında hizmet verebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Memur ek gelir kaynakları
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