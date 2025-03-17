Kademeli emeklilik bekleyenler için teklif Meclis'te! Milyonları ilgilendiriyor, yaş farkı 2 yıldan 20 yıla çıkınca...

2023 yılında EYT'nin yasalaşması ile beraber 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan SSK’lılar yaş şartı aranmadan 5000-5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigorta koşulu ile emekli olmaya başladı. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasındaki SSK'lılar 7 bin prim günü tamamlamak şartı ile kadınlar 58 erkekler 60 yaşında emekli olacak.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda işçi statüsünde 7 bin 200 prim günü; esnaf ve memur için ise 9 bin prim gününün tamamlanması şartı ile emekli olabiliyor.

1 GÜN BAŞLADIKLARI İÇİN...

Çalışmaya 1 gün geç çalışmaya başlayan vatandaşlar ise kademeli emeklilik talep ediyor. 1 gün geç çalışmaya başlayan çalışanlar emekli olabilmek için 20 yıl daha beklemek zorunda kalırken daha öncesi bu süre 2 yıldı. Emeklilikte Adalet Derneği çatısı altında bir araya gelenler ise taleplerini dile getiriyor. Buna göre, 31 Aralık 2000 tarihine kadar işe başlamış kişiler emeklilik yaşının kadınlarda 43 erkeklerde ise 45 kabul edilerek her yıl bir yaş artırılmak suretiyle 2008’de işe girenler için kadınlarda 51, erkeklerde 53 olmasını talep ediyor. Ayrıca, prim gün sayısının da 7 bin gün yerine 6 bin 400'den başlatılığ her yıl 75 gün artırılmasını talep ediyor.

EMEKLİLİK YAŞI 65 OLDU

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, aralıksız çalışam hayatında bulunulsa bile çalışma yaşı 65'e tabi bulunuyor. Buna göre, 1 Ocak 2019 sonrasında çalışmaya başlayan erkekler ile 1 Ocak 2023 tarihinden sonra çalışmaya başlayan kadınlar esnaf veya memur statüsünde 65 yaşından önce emekli olamayacaklar. Sigortalı çalışmaya 1 Ocak 2024 tarihinden sonra başlayan erkekler de işçi statüsünde ancak 65 yaşında emekli olabilecekler.

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN TEKLİF VERDİ

Kademeli emeklilik için Meclis'e birçok yasa teklifi sunulmuştu. Son olarak ise CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akçay da bu ayın başında kanun teklifi verdi. Akaçy'ın teklifinde memurlar için 9 bin prim gününün 7 bin 200 prim gününe eşitlenmesini istedi.

Emeklilik yaşının prim günü ve işe başlama tarihine göre kademelendirilmesi önerilen teklifte, 8 Eylül 1999 – 31 Aralık 2000 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaştan başlayarak her yıl 1’er yaş artırılarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa çıkartılması önerisinde bulunuldu.