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Kademeli emeklilik ve staj için çalışma var mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
26.02.2024 21:02
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK toplantısı sonrasında kademeli emeklilik ve stajla ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik ve staj için çalışma var mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi.

"BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

NTV'de yer alan habere göre Bakan Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Bakan Işıkhan, AK Parti MYK'sının ardından "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." şeklinde yanıt verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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