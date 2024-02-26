Kademeli emeklilik ve staj için çalışma var mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi.

"BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

NTV'de yer alan habere göre Bakan Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Bakan Işıkhan, AK Parti MYK'sının ardından "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." şeklinde yanıt verdi.





