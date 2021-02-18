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Kadıköy Belediyesi'nde TİS imzalandı, ortalık karıştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2021 14:48 | Son Güncelleme

Kadıköy Belediyesi, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandığını açıklarken, anlaşmanın sendikanın yetkili şubesi ile yapılmadığını belirten işçiler duruma tepki gösterdi.

Kadıköy Belediyesi'nde TİS imzalandı, ortalık karıştı

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşmayla sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "İmzalanan sözleşmeyle Kadıköy Belediyesinde en düşük işçi maaşı, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç; aylık net 5 bin 275 TL olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

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"İŞÇİLERİN MÜCADELESİNİ YOK SAYARAK İMZA ATILMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesinin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Arıkan, 81 maddelik bir toplu iş sözleşmesi taslağı hazırladıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"8 aydır görüşüyoruz. 70 madde geçti. Çalışma şartlarını içeren 11 madde kabul edilmediği için greve çıktık. 'Grev sözleşme imzalanınca bitecek. İşçinin taleplerinin karşılanmasıyla bitecek.' dedik. Maalesef en son gelen teklifte, 'İşçiye her şeyi anlatacağız, şeffaf olacağız.' dedik. İşçinin kabul edeceği bir teklif gelmedi. Biz de bu teklifin altına imza atmayacağımızı net bir şekilde söyledik. Ama genel merkez yöneticileri gelip, teklifin olgunlaştığını, işçi için bir kazanım olduğunu, dolayısıyla sorumluluğu alıp bunun altına imza atacağını, bizim de gelip imza atmamız gerektiğini söylediler. Ben de şube başkanı olarak buna kesinlikle imza atmayacağımı söyledim. Bunu deklare edeceğimi, bunun sorumlusunun şube, temsilci değil genel merkez olduğunu..."

Bunun kazanım olmadığını aktaran Arıkan, "Burada 100 lira fazla, 200 lira eksik mantığı değil, seçilmiş iradeyi yok sayarak, işçinin kazanım için verdiği mücadeleyi yok sayarak gidip imza atılmasını kabul etmiyoruz. Bizim onur, gurur meselemizdir. Bu anlayışı reddediyoruz. İşçi buradadır, hakkının arkasındadır. En son belediye başkan yardımcısıyla yaptığımız görüşmede de 'İşçinin sosyal paketine 500 lira daha zam yapın bu işi bitirelim." dedik. Başkan Ankara'daymış. Başkan yardımcısı, başkana ulaşıp bununla ilgili çaba göstereceğini söyledi. Bütçeyle ilgili çözümleyemezsek işçiye başka şekilde kazanım sağlayabileceklerini söylediler. Biz de takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

İŞÇİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle başlatılan grevin 3. gününde de belediye önündeki bekleyişlerini sürdüren çok sayıda işçi, Kadıköy Belediyesinin yaptığı "toplu iş sözleşmesi imzalandı" açıklamasına tepki gösterdi.

Zaman zaman belediye binasına girerek slogan atan işçiler, alkışlarla protestolarını sürdürüyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Güzelmiş ögretmen maaşından fazla.
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