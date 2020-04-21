Kadın çalışanlara emeklilik müjdesi! 6 yıl daha erken emekli olabilirsiniz...

Sigortalı olarak çalışan kadınlara; doğum yapmasından önceki 8 hafta ve sonrasındaki 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni hakkı sunulur. Doğum iznin bazı durumlarda doğum süresince uzatıldığını belirtmek gerekir. Bu izin boyunca genellikle kadın çalışanların maaşlarından kesinti yapılır ve adlarına SGK'ya prim ödemesi gerçekleştirilmez. Doğum nedeniyle maaştan yapılan kesinti analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği için başvuru durumunda kadınlara geri ödenir. Peki eksik kalan prim ödemeleri için yasa ile geliştirilen formül nedir? İşte sigortalı olarak çalışan kadınlara verilen doğum borçlanması hakkına dair merak edilen detaylar.... DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI NEDİR? KİMLER BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNABİLİR? Doğum borçlanması Sosyal Güvenlik Kurumu'na tescillenmiş kadın çalışanlara özel olarak sunulan, doğum nedeniyle ödenmeyen primlerinin borçlanmasına imkan veren sosyal bir haktır. Hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar ile kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınların başvuru ile borçlanma taleplerini iletmesi mümkündür. 4A, 4B ve 4C sigortalılık statüsündeki kadın çalışanların yanında bunların hak sahipleri de borçlanma talebini iletebilirler.

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR? Doğum borçlanması hakkı için kişilerin yerine getirmesi gereken koşullar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışmadıkları iki yıllık süreyi borçlanabilmesine imkan verilir. En fazla üç çocuk olmak üzere kadın çalışanlar ikişer yıllık doğum borçlanması hakkını kullanabilirler. Bu durum da kadın sigortalıların 6 yıl daha erken emekli olmasına izin verir.

Doğumun öncesinde kadınların sigorta başlangıçlarının yapılması gerekir.

Doğumun sağ ve canlı olarak gerçekleşmesi gerekir.

Doğumdan sonra kadınların adına kendisi ya da işvereni tarafından SGK'ya prim ödenmemesi şarttır. Prim ödenmiş süreler, iki yıllık süreden düşülür ve kalan sürenin borçlanmasının önü açılır. DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık hallerinden birine mensup olarak çalışan kadın sigortalıların doğum borçlanması için resmi başvuruda bulunması gerekir. Resmi başvuru için 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigortalılık statüsündeki kişilerin ve hak sahiplerinin sigortalının en son çalışmasının geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması yeterli olur.

Kamu görevlilerin resmi başvurusu için ise, bu kişilerin ve hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına borçlanma talep dilekçesi iletmesine ya da e-Devlet kanalıyla başvuruda bulunmasına izin verilir.

Kadın sigortalıların doğum borçlanması hakkına başvururken işverenden herhangi bir belge almasına gerek kalmaz. Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet kayıtlarından doğuma dair bilgiler bulunur ve işlem sonuçlandırılır.