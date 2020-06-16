Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak

Önümüzdeki süreçte, Türkiye'nin atacağı adımların ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birliklerinin son derece önem kazandığını anlatan Pekcan, ülkenin eğitimli ve genç nüfusu, dinamizmi, üretim kapasitesi, Avrupa'ya yakınlığı, jeopolitik konumu ve kaliteli üretimiyle bu süreçte olumlu ayrışacağını kaydetti.

Küresel ekonomideki küçülme beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirten Pekcan, tahmin aralıklarının salgının dünya ekonomisi üzerine etkilerinin tam olarak öngörülemediğini gösterdiğini vurguladı.

Pekcan, 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçildiğini hatırlatarak, vatandaşların duyarlılığı sayesinde sağlık alanındaki ayrışmanın ekonomi ve ticaret alanında da görülebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bütün dünyayı insan sağlığı konusunda olduğu gibi ekonomik anlamda da etkilediğine dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin özellikle sağlık alanında ayrıştığını söyledi.

Bakanlığın Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademi gibi eğitim programları hakkında bilgi veren Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Amacımız sadece eğitim sağlamak değil. Biz eğitimlerde aynı zamanda Bakanlığımızın desteklerini de anlatıyoruz. Ayrıca, Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu'nu oluşturmayı amaçlıyoruz. Online iletişimlerimizde ve sahada illerde yaptığımız görüşmelerle hem Kadın Girişimci Network Platformu'nu hem de Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu'nu oluşturmak için gayret sarf ediyoruz."

'DEVLETİN DESTEKLERİ ARKANIZDA'

Salgının dijitalleşmenin önemini ortaya çıkardığını dile getiren Pekcan, son dönemde gümrük işlemleri başta olmak üzere birçok faaliyetin dijitalleştirilmesine yönelik çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, istişareye de çok önem verdiklerinin altını çizerek, salgın döneminde dijital ortamda STK'ler ile daha sık bir araya geldiklerini söyledi.

Bakanlığın desteklerine de değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"İş insanlarının zor günlerden geçtiğinin farkındayız. Pandemi sonrasında neler yapılması gerekiyor? Bunlara odaklanmalıyız. Bakanlık olarak kadınlara yönelik önemli 2 çalışmamız vardı. Kadın Girişimcilik Fuarı ve Uluslararası Kadın ve Ticaret Çalıştayı yapılacaktı. Pandemi nedeniyle ertelendi. Bundan sonra el ele vererek önümüzdeki süreci çok daha iyi yönetebilmemiz lazım. Devletimizin destekleri, Ticaret Bakanlığımızın destekleri arkanızda. Kadın ve genç girişimcilere de özel olarak konsantre olduğumuz ortada. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz."