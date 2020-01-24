FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kadın girişimci, yapay zekayla "finans danışmanı" geliştirdi

Kadın girişimci, yapay zekayla "finans danışmanı" geliştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

İzmir'de finans sektörü için yapay zeka sistemleri üzerinde araştırma yapan akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu şirket bünyesinde "robo danışman" olarak adlandırılan ve finansal tavsiyeler sunan yapay zeka tabanlı yazılım geliştirdi - Genç girişimci Esra Ulaşan: - "Firmamızın globale hizmet veren bir finansal teknoloji şirketi olmasını istiyoruz"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Finans sektöründe yapay zeka yazılımları üzerine çalışan İzmirli akademisyen Esra Ulaşan, yatırım danışmanlığı hizmeti verebilen yapa zeka yazılımı geliştirdi.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde doktoraya başlayan Ulaşan, finans sektöründe kullanımı hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojilerine odaklandı.

Finansal tavsiyeler sunan yapay zeka tabanlı uygulamalar olarak tanımlanan "robo danışmanlık" yazılımları üzerinde çalışmak için ABD'ye giden Ulaşan, North Carolina State University'deki eğitimi sırasında bir algoritma geliştirdi.

Geliştirdiği simülasyonlarla algoritmasının olumlu sonuç verdiğini gören Ulaşan, farklı piyasalarda başarısını kanıtlayan algoritmayı ticarileştirmek için 4 ortağıyla TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteğine başvurdu.

TÜBİTAK desteğiyle önceki yıl "Akıllıfon" ismini verdiği firma kuran Ulaşan, Türkiye'nin önde gelen bilgi teknolojileri şirketleriyle partnerlik anlaşması imzaladı.

- Hedef globalleşme

Ulaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yıllarından itibaren finans alanına ilgisi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır veri bilimi üzerine çalıştığını anlatan Ulaşan, hayallerinin peşinden koşmaktan dolayı asla pişman olmadığını belirtti.

Firmasının doğrudan yatırımcılara hizmet vermediğini ifade eden Ulaşan, "Şu an SPK'nın tanımladığı, bireysel olarak portföy tavsiyesi, yatırım tavsiyesi verebilecek kuruluşlar var. Bu kuruluşlar yatırımcılara doğrudan temas ediyor. Bizim aslında direkt müşterilerimiz portföy yatırım şirketleri, bankalar. Biz onların sistemleri içerisine entegre olup oradan doğrudan yatırımlara ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yatırımcılara bu kuruluşlar aracılığıyla tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Ulaşan, şunları kaydetti:

"Çeşitli bankalarla kavram kanıtlama sürecindeyiz. Bu süreçlerde çeşitli portföyler oluşturup bunların simülasyonunu yapıp, test edip birlikte değerlendiriyoruz. Platformumuzda geliştireceğimiz alanları birlikte tasarlıyoruz. Yakın zamanda KoçSistem ile bir iş partnerliği anlaşması imzaladık. Firmamızın globale hizmet veren bir finansal teknoloji şirketi olmasını istiyoruz."

Türkiye'nin özellikle teknoloji alanında genç girişimcilere ciddi destekler verdiğini dile getiren Ulaşan, "Şirketimizi TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteğiyle kurduk. Ege Teknopark'ta faaliyet gösteriyoruz. KOSGEB'in Ar-Ge ve inovasyon desteği bize can suyu oldu. Devletin desteklerini yeterli görüyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor
TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttıTOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esra ulaşan, finans, firma, robo danışmanlık, yapay zeka,

En Çok Okunan Haberler

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün başlıyor

Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.