Kadınlar bu yöntemi kullanarak SGK’dan tam 6 yıl erken emekli olabiliyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınlara tanıdığı bir hak olan doğum borçlanması, erken emeklilik şansının doğmasını sağlıyor. Çocuk sahibi olduklarında doğum izni alan ve çalışmaya uzun süre ara veren kadınlar, SGK sisteminin de dışında kalıyor. Bu durumu telafi etmek isteyen SGK, mağduriyetleri önlemek için izin kullanan kadınlara doğum borçlanması hakkı tanıyor. Böylece, geriye dönük prim ödemesi ve erken emekli olma imkanı ortaya çıkıyor. 2014'te yapılan son değişikliğe göre 3 çocuğa kadar bu hak kullanılabiliyor. Mesela, üç çocuğu için doğum borçlanması yapan bir anne 6 sene, bir başka deyişle, 2160 gün prim kazanıyor. Hal böyle olunca, emeklilik için gereken yaşı ve sene sayısını tutturduğunda 6 yılı beklemeden emekli olabiliyor. Yani, 2160 günü aşmayacak şekilde ve ihtiyacınıza göre gün sayısı belirleyip planınıza göre borçlanma imkanınız var.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI

Gereken başvuru şartları ise aşağıdaki gibidir:

Sigorta başlangıcı tarihiniz doğumdan önce olmalı. Üstelik, staj için yapılan sigorta başlangıcı doğum borçlanması hesaplaması için geçerli.

Eğer kamu çalışanıysanız ya da kendi işiniz varsa doğumdan önce sigortalılık durumunuzu tescil ettirmelisiniz.

Doğum sonrası sizin adınıza hiçbir prim ödenmemesi gerekiyor.

Borçlanma süresi içinde bebeğin hayatta kalması gerekiyor.

Diyelim ki, ilk doğumunuzu yaptınız ve sonrasında 2 yıl dolmadan ikinci kez doğurdunuz. İkinci doğumunuz için borçlanabileceğiniz 2 yıllık süreye, iki doğum arasında geçen süreyi de ekleyerek borçlanabilirsiniz.

Haktan yararlanmak için SGK'ye resmi başvurunuzu iletmeniz gerekiyor.

Eğer 4A ve 4B kapsamındaysanız son çalışmanızın geçtiği SGK İl Müdürlüklerine giderek başvurabilirsiniz. Diğer hak sahipleri de başvuruyu yapabilir.

4C kapsamındaysanız SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na dilekçe götürmelisiniz.

Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.