Kadınlarda emeklilik yaşı düşüyor! EYT, Bağ-Kur prim eşitlemesi derken Erdoğan yeni reformu duyurdu: Primlerin üçte birini devlet karşılayacak…

14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlere sadece 32 gün kaldı. Seçimlerde yarışacak 4 cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını sürdürürken Cumhur İttifakı’nın adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda emeklilik sisteminde yapılacak yeni reformu duyurdu.

YENİ EMEKLİLİK REFORMU GELİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözülmesinin ardından, Bağ-Kur’lu çalışanların 9.000 prim günü ile emeklilik şartının tıpkı SGK’lılar gibi 7.200 güne düşürülmesi için çalışmalar başlamıştı. Dün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir emeklilik reformu için müjde verdi. Buna göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek. Kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterler emeklilik yaşını öne çekecek.

KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı. Şu anda SGK’lı kadınların emekli olabilmesi için prim gün sayısının 7.200 ve yaşın ise 58 olması gerekiyor. Bağ-Kur’lu kadınlar ise 58 yaşında emekli olabiliyor. Ancak seçim beyannamesinde kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşının aşağı çekileceği bildirildi.

BAĞ-KUR’LUYA PRİM EŞİTLEMESİ

Öte yandan küçük esnaf için Bağ-Kur prim günü düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma başlattı. Böylece 4A ile 4B arasındaki prim farkı bitiyor. 9 bin gün prim şartı 7.200'e düşüyor. Bağ-Kur’lulara da tıpkı SGK’lılar gibi emekli olmanın yolu açılıyor. Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşların 5 yıl erken emekli olmasına imkan tanıyacak düzenlemenin 2008 yılı sonrasını kapsayacağı öğrenildi. Emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmek için gerekli olan 1.261 gün şartının ise prim eşitlemesi yapılmasından dolayı kaldırılacağı belirtiliyor.



