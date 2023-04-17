Kadir Gecesi anlamı nedir, ne yapılmalı? Kadir Gecesi'nde oruç tutmanın sevabı var mıdır? İşte bin aydan daha hayırlı gecenin anlam ve önemi

Kadir Gecesi anlamı ve fazileti araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan tarihinde idrak edilecek. Ramazanın 27'nci gününü 28'nci gününe bağlayan geceyi gösteren Kadir Gecesi dualar ve ibadetler ile geçecek. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir Gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler. İşte bu mübarek gecenin anlam ve önemi...

KADİR GECESİ ANLAMI NEDİR, NE YAPILMALI?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde de bahsedilen Kadir Gecesi, Allah'ın insanlara olan merhametinin ve bağışlamasının yoğun bir şekilde hissedildiği bir gecedir.

Bu gece ibadetler yapmak, dua etmek ve günahlarından arınmak isteyen Müslümanlar için büyük bir fırsattır. Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemektedir, ancak Ramazan ayının son on günü içerisinde yer aldığı kabul edilir ve genellikle 27. geceye denk geldiği düşünülür.

KADİR GECESİ'NDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Kadir Gecesi bir selamet gecesidir. Şeytan bu gece kötülük yapmaya ve eziyet vermeye güç yetiremez. Bu gece çakıl tanelerinden daha çok sayıda melekler yeryüzüne inerler. Bu gece ibadet edip, gündüz oruç tutmak, gece kıyam etmek bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir gecesi oruç tutmak, bu günün bin aydan daha hayırlı olması sebebi ile diğer yapılacak tüm ibadetler gibi çok sevaptır. Kadir gecesinde kılınan namazlar, okunan dualar ve yapılan hayırlar, Allah katında büyük sevap alınmasına vesiledir.

