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Kadir gecesi ne zaman 2021?

29.04.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken Kadir gecesi ne zaman? sorusu gündem oldu. ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi bu yıl Mayıs ayının ikinci haftasında idrak edilecek. İşte, 2021 Kadir gecesi tarihi...

Kadir gecesi ne zaman 2021?

Müslümanlık için en önemli bayramlardan biri olan Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Ramazan ayının sonuna doğru gelirken, Kadir gecesi ne zaman? sorusuna da yanıt aranıyor. Kur-anı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde yer alan Kadir gecesinin denk geldiği gün...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.


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Ramazan Bayramı Kadir gecesi Ramazan
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