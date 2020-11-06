FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kahramanmaraş-Göksun karayolu yarın açılıyor! İlk araç sürüşünü Erdoğan yapacak

Kahramanmaraş-Göksun karayolu yarın açılıyor! İlk araç sürüşünü Erdoğan yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta üzerinde 11 çift tüplü tünelin de bulunduğu, 4.6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı. Yoldaki ilk sürüşü ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Kahramanmaraş-Göksun karayolu yarın açılıyor! İlk araç sürüşünü Erdoğan yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar hayata geçirilen bölünmüş yol projelerinden biri olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı. Yol, 80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Gidiş-gelişi 128 kilometre uzunluğunda yolun 4'te 1'i toplam uzunluğu 32.5 kilometre olan 11 çift tüplü tünelden oluşuyor.

4.6-milyar-liraya-mal-olan-11-tunelli-yolda-ilk-arac-surusunu-erdogan-yapacak_4960_dhaphoto2

YILLIK 159 MİLYON LİRA TASARRUF

Kahramanmaraş ile Kayseri'yi de birbirine bağlayan ve günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor. Tamamlanan yol, Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki seyahat süresini de 39 dakika kısaltıyor ve bu kısaltma nedeniyle yılda 159.4 milyon lira tasarruf sağlanacak.

4.6-milyar-liraya-mal-olan-11-tunelli-yolda-ilk-arac-surusunu-erdogan-yapacak_4960_dhaphoto3

ERDOĞAN AÇACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 30 Ekim'de bizzat yerinde incelediği yolun açılışı ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Partisinin 12 Şubat Stadyumu'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş-Göksun karayolunun tüneller bölgesine hareket edecek ve 4.6 milyar liraya mal olan yoldaki ilk araç sürüşünü yapacak.

4.6-milyar-liraya-mal-olan-11-tunelli-yolda-ilk-arac-surusunu-erdogan-yapacak_4960_dhaphoto4

KAYNAK:DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Doların ateşi düşmüyor!Doların ateşi düşmüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
8 bin lirayı bulan masrafla karşılaşabilirsiniz
8 bin lirayı bulan masrafla karşılaşabilirsiniz
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Hastalık vurdu, ihracat da patladı!
Hastalık vurdu, ihracat da patladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başvurular devam ediyor!
Başvurular devam ediyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
Vergi borcu yapılandırmasında son durum!
Vergi borcu yapılandırmasında son durum!
İkinci el araba otomobil alacaklar dikkat!
İkinci el araba otomobil alacaklar dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği yattı mı?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Ukrayna Türkiye'ye 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapacak
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Bakan Pekcan duyurdu: Esnafımızın borçlarını 1 yıl daha erteleyeceğiz
Bakan Pekcan duyurdu: Esnafımızın borçlarını 1 yıl daha erteleyeceğiz
İstanbul Havalimanı otoparkında kasımda yüzde 50 indirim kararı
Kasım ayı boyunca yüzde 50 indirimli
Albayrak’ın 'rekabetçi TL' planı zorda
Albayrak’ın 'rekabetçi TL' planı zorda
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?
3600 ek göstergede son durum ne?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.