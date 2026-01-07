Kahramanmaraş'ta "Azerbaycan Mahallesi"nde yaşam başlıyor!

Asrın felaketinde Türkiye'ye ilk yardıma koşan ülkelerden biri olan Azerbaycan, arama kurtarma faaliyetlerinden insani yardımlara kadar her alanda büyük destek sağladı.

Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı noktalardan biri olan Haydar Aliyev Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı'nın kesiştiği alanda kurulan "Azerbaycan Mahallesi", bu dostluğun ve dayanışmanın somut bir göstergesi oldu. Azerbaycan'ın 100 milyon dolarlık desteğiyle inşa edilen bu konut projesine teşekkür amacıyla, depremzedeler için yapılan konut alanına "Azerbaycan Mahallesi" adı verildi.

320 dönümlük alana yayılan projede, bin 323 konut ve 799 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 122 bağımsız bölüm yer alıyor.

Tünel kalıp sistemiyle ve fore kazıkla güçlendirilmiş zemine inşa edilen mahallede, engelliler için erişilebilir konutlar da bulunuyor.

Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'ta yaptığı deprem konutları sosyal medyada paylaşıldı. İşte o konutlar...