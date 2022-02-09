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Kahve fiyatları uçuşa geçti! 10 yılın zirvesinde

09.02.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya'da olumsuz hava koşullarının yanı sıra tedarik zinciri sıkıntıları, navlun ve lojistik maliyetlerindeki artışla Arabica kahve fiyatı geçen sene ikiye katlamıştı.

Kahve fiyatları uçuşa geçti! 10 yılın zirvesinde

Vadeli kahve fiyatları stoklardaki azalmaya dair endişelerle New York'ta 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya'da olumsuz hava koşullarının yanı sıra tedarik zinciri sıkıntıları, navlun ve lojistik maliyetlerindeki artışla Arabica kahve fiyatı geçen sene ikiye katlamıştı.

Commerzbank analisti Carsten Fritsch "Kötü hava koşulları ve kahve stoklarındaki istikrarlı düşüş endişe kaynağı. Brezilya'dan yeni mahsuller geldiğinde Arabica kahve arzında durum düzelebilir." yorumunu yaptı.

Fiyatlar bugün yüzde 1.8 artışla pound başına 2.53 dolara yükseldi. Şeker fiyatları ida kinci günde yükseldi.

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