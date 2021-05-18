Kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Konfeksiyoncular için 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından beklenen müjdeyi verdi. Erdoğan, esnafa 5 bin TL ile 3 bin TL hibe desteği verileceğini duyurdu. Peki kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KALAYCILAR, AYAKKABICILAR VE KONFEKSİYONCULAR İÇİN 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Dün düzenlenen Kabine toplantısının ardından esnafın beklediği müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurdu. Erdoğan verilecek hibe desteği hakkında şöyle konuştu;

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

Esnafa yapılacak hibe desteği yardımı ile ilgili Bakan Muş ise şu detayları açıkladı;

''1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.