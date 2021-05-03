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Kalekim halka arz fiyatları! İşte Kalekim hisse fiyat aralığı ve halka arz tarihi

03.05.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalekim halka arz isteğinde bulundu ve bu başvurusu SPK tarafından onaylandı. Kalekim'in başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından Ak Yatırım önderliğinde Kalekim şirketinin halka arz süreci başlamış oldu. Şimdi yatırımcılar "Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz fiyatları ne kadar?" sorularını araştırmaya başladı. İşte Kalekim halka arz hakkında merak edilen detaylar.

Kalekim halka arz fiyatları! İşte Kalekim hisse fiyat aralığı ve halka arz tarihi

Kale Grup içerisinde yer alan Kalekim şirketinin halka arz tarihi belli oldu. Halka arz tarihinin belli olmasının ardından bütün yatırımcılar Kalekim tarafından yayımlanacak izahnameyi araştırmaya başladı.

KALEKİM HALKA ARZ FİYATLARI

Kalekim şirketinin yaptığı açıklama sonrasında yayımlan açıklamasına göre SPK tarafından onaylanan Kalekim şirketi Ak Yatırım önderliğinde halka arz taleplerini toplamaya başlayacak.

Kalekim şirketinin halka arz talep toplama tarihleri 6 - 7 Mayıs; talep fiyat aralığı ise 13,75 TL - 14,75 TL olarak belirlendi.

KALEKİM HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı ve Ak Yatırım liderlik edeceği halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Sahip olduğu güçlü dağıtım ağıyla ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katarak sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Halka arzlar patladı kolay kolay kimse başvurmaz artık. Yok öyle 3x 4x talep. Batak şirketleri halka arz edeliö ohh ne güzel memleket!!

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