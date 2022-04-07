Kalem kalem açıkladılar: Yaşlıya, engelliye, yoksul ailelere tam 104,2 milyar lira destek verilecek

Bütçeyle ilgili harcamaların daha iyi ve kolay anlaşılması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ‘Vatandaşın Bütçe Rehberi’ yayımlandı. Rehberde 2022 yılında yapılacak harcamalar, makroekonomik varsayımlar, bütçe giderlerinin dağılımı, hangi sektörlere ne amaçla ödenek tahsis edildiği gibi bilgilere de yer verildi. Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin 2023 yılından itibaren vatandaşların hizmetine sunulmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen rehberde, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının her geçen gün artırıldığı kaydedildi.

SOSYAL YARDIM HARCAMALARINA 104,2 MİLYAR LİRA

Sosyal yardım harcamalarında bu yıl için ayrılan kaynak tutarı da belli oldu. Buna göre sosyal harcamalara tam 104,2 milyar lira ayrıldı. Karar ile ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi için 23,4 milyar lira aktarılacak. Yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için 1,9 milyar lira harcanacak. 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara bağlanan aylık için 9,1 milyar lira harcanacak. Koruyucu ailelere 295 milyon lira destek sağlanacak.

Engelli vatandaşların evde bakımı içinse 13,2 milyar lira destek yapılacak. Evde bakımı sağlanamayan engellilerin özel rehabilitasyon merkezlerinde bakımı için 1,2 milyar, engelli yakınlarına ödenen aylıklar için yaklaşık 6,6 milyar lira aktarılacak. Engelli taşıma giderleri için 1,3 milyar lira katkı sağlanacak. Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2,5 milyar lira aktarılacak.

2,4 MİLYAR LİRALIK ELEKTRİK DESTEĞİ

Karardaki en dikkat çeken detay ise elektrik faturalarına ilişkin kısım oldu. Buna göre yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2,4 milyar lira katkı verilecek.

Elektrik faturası desteği için devletin istediği bazı şartlar bulunuyor. Eşi vefat etmiş olan bayanlar, muhtaç durumda olan asker aileleri, öksüz ya da yetim olan çocuklar, birden fazla doğum yapmış olan anneler, kronik bir rahatsızlığı bulunan kişiler, engelli aylığı alan kişiler, 65 yaş üstü bulunan kişiler bu program çerçevesinde fayda sağlayabiliyor. Bu destek 103 TL ile 206 TL arasında değişiyor. Örneğin dört kişilik bir ailede elektrik faturası destek ödemesi yaklaşık olarak 171 TL civarında ödeniyor.



