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Kambiyo gider vergisi nedir? Kambiyo gider vergisi nasıl hesaplanır?

05.07.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle döviz, altın gibi menkul kıymetler aracılığı ile alım satım yapan yatırımcılar için, kambiyo gider vergisinin tanımı önem taşır. Kambiyo, uluslararası ülkeler arasında para veya paranın yerini tutan evrakların değiştirilmesi işlemidir. Kambiyo gider vergisi nedir, nasıl hesaplanır?

Kambiyo gider vergisi nedir? Kambiyo gider vergisi nasıl hesaplanır?

İçindekiler

  • Kambiyo Gider Vergisi Nedir?
  • Kambiyo Gider Vergisi Nasıl Hesaplanır?
  • Kambiyo Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Kambiyo işlemini gerçekleştiren kişilerden kambiyo gider vergisi tahsil edilmektedir. Özellikle döviz veya altın alım işlemlerinde uygulanan kambiyo gider vergi oranları birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Belirli bazı işlemlerde bu vergi oranı sıfır olarak uygulanabilmektedir.

Kambiyo Gider Vergisi Nedir?

Bankalar başta olmak üzere; döviz alım satımı yapan bürolar veya finansal kurumlar tarafından satılan dolar, euro gibi yabancı para birimleri ile bankalarda açılan altın mevduat veya yatırım hesapları için alış tutarı üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamında alınan bir gider vergisi türüdür. Döviz ve altın alım satım işlemlerini kapsamaktadır. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarını bozdururken kişilerden herhangi bir gider vergisi alınmamaktadır. Yalnızca banka, finansal kuruluşlar veya benzeri yerlerden döviz alırken kambiyo gider vergisi alınmaktadır.

Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler başta olmak üzere; ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılardan, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satış işlemlerinden, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar arasında gerçekleştirilen kambiyo satış işlemlerinden ve döviz kredisi kullanımına imkân tanıyan banka tarafından kredi borçlularına yapılan kambiyo satışlarından herhangi bir gider vergisi alınmamaktadır. Bu tür kambiyo işlemlerinde gider vergi oranı sıfır olarak hesaplanmaktadır.

Kambiyo Nedir, Nasıl Hesaplanır? Kambiyo Vergisi Ne Demek?Kambiyo Nedir, Nasıl Hesaplanır? Kambiyo Vergisi Ne Demek?

Kambiyo Gider Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kambiyo gider vergisi hesaplama işleminde yüzde 0.2 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmaktadır. Bu vergi oranı bazı durumlarda yüzde 0.02’de olabilmektedir. Banka, finansal kuruluşlar veya döviz alım satım yapan yerlerden alınan döviz veya altın için alış tutarı üzerinden binde 2’lik bir oran gider vergisi olarak ödenmektedir. Bu gider vergisi yalnızca fiziki olmayan döviz veya altın alış işlemlerinde uygulanmaktadır. Fiziki olarak gerçek kişilerin yaptığı döviz veya altın alım satım işlemlerinde kambiyo gider vergisi alınmamaktadır.

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Kambiyo Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Bu vergi döviz veya altın alım işleminin yapıldığı anda alıcıdan peşin olarak tahsil edilir. Alım işlemine aracı olan bankalar veya finansal şirketler vasıtası ile ödeme işlemi yapılır. Alınan vergi bedelleri anında devlete aktarılır. Bu vergilendirme durumu zaman zaman ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Kambiyo vergisi yalnızca ülkeler arası alım işlemlerinde uygulanır.

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