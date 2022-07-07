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Kambiyo senedi nedir? Kambiyo senetlerinin ortak özellikleri nelerdir?

05.07.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıymetli tüm evrakları kapsayan kambiyo senetleri, kambiyo işlemlerinde kullanılır. Ticari senet olarak da isimlendirilen kambiyo senedi, para yerine geçen belgelerdir. Düzenli alım-satım işiyle uğraşan yatırımcılar tarafından tercih edilir. Kambiyo senedi türleri nelerdir?

Kambiyo senedi nedir? Kambiyo senetlerinin ortak özellikleri nelerdir?

İçindekiler

  • Kambiyo Senedi Nedir?
  • Kambiyo Senedi Türleri Nelerdir?
  • Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Para alım satım işlemleri ile ilgilenen yatırımcılar kambiyo senetlerini sıkça kullanır. Bu senetler sayesinde kişilere alacak hakkı tanınmaktadır. Uygulamada en sık tercih edilen kıymetli belgelerden biridir. Türk Ticaret Kanunu’nda bu senetler ile ilgili önemli bilgilere yer verilmektedir.

Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo senedi, döviz ya da altın alım satım işlemini yapan birçok yatırımcı tarafından tercih edilir. Kanunen değerli ve kıymetli bir evrak olarak tanımlanmaktadır. Döviz veya altın alım işlemlerinde para yerine senet şeklinde kullanılır. Resmi belge olarak tanımlanan bu senetler, kanunen emre yazılı olarak düzenlenir. Tüm döviz veya altın alım işlemleri bu senetler aracılığı yapılabilmektedir.

Para alacağını konu edinen bu senetler, daha çok finansal alanda işlem görmektedir. Özellikle düzenli olarak alım satım işlemlerini gerçekleştirilen yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

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Kambiyo Senedi Türleri Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu kapsamında poliçe başta olmak üzere; bono ve çek olarak toplam üç çeşidi bulunmaktadır.

Poliçe: Belirli bir kişi emrine, başka bir kişiye verilen ve ödeme yetkisini de içeren bir kambiyo senet türüdür.

Bono: Belirli bir kişi tarafından alacaklıya verilen paranın bir süre sonra ödeneceğini resmi olarak belgeleyen senet türüdür. Bu senet borçlu kişi tarafından imzalanmaktadır.

Çek: Bankalar adına yazılmış, Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenen değerli bir senet türüdür. Çeki elinde bulunduran kişi alacaklı iken ödeme yapması gereken banka borçlu kurum olarak tanımlanır.

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Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Kambiyo senetleri özellikle ekonomik alanda işlem görürler. Değerli bir evrakın tüm özelliklerini taşırlar. Önemli senet türleridir. Bu senetlerin kendi içerisinde birçok ortak özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır:

  • Bu senetlerin ortak özelliklerinden ilki emre yazılı olarak hazırlanmasıdır.
  • Bu senetlerdeki ortak borç belirtilen miktardaki paranın ödenmesidir.
  • Bu senetlerden birine sahip olan kişi alacak hakkına sahip olmuş olur.
  • Belirli şekil kurallarını kapsamaktadır.
  • Bu senetlerde imzaların bağımsızlığı ilkesi bulunur.
  • Sahip olunan senedin kaybedilmesi demek o senetten doğan hakkın da kaybedilmesi manasına gelmektedir.
  • Bu senetlerde devir özelliği mevcuttur.
  • Uluslararası bir nitelik taşımakla birlikte beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.
  • Senetleri imzalayanlar kefil statüsünde olsa dahi borçlu sıfatını taşımaktadır.
  • Senetlerin ödenmesi için ilgili senedin ibrazı şartı bulunmaktadır.
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finans finans ekonomi
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