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Kambiyo nedir, nasıl hesaplanır? Kambiyo vergisi ne demek?

05.07.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım işlemleri ile alakalı olan kambiyo kavramı, altın veya döviz gibi değerler üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerinde karşımıza çıkar. Kambiyo, para yerine geçen değerleri ifade eder. Kambiyo nedir, nasıl hesaplanır?

Kambiyo nedir, nasıl hesaplanır? Kambiyo vergisi ne demek?

İçindekiler

  • Kambiyo Nedir?
  • Kambiyo Nasıl Hesaplanır?
  • Kapalı Kambiyo Nedir?

Finansal alanda yatırım yapanlar veya yapmak isteyen kişiler için kambiyo işlemi, kazanç bakımından ciddi bir etkiye sahiptir. Günümüzde ülkeler arasında farklı amaçlar için de bu işlem tercih edilmektedir.

Kambiyo Nedir?

Ülkeler arasında para değişimi veya takas anlamına gelen kambiyo kelimesi, para yerine geçen taşınabilir değerleri temsil eder. Farklı iki ülkeye ait para birimlerinin veya para yerine geçen belgelerin birbirleri ile değiş tokuş yapılması işlemi olarak da tanımlanabilir. Daha çok para alım satım işlemlerinde tercih edilmektedir. İktisat alanında ise döviz ve efektif manalarına gelir.

Bu işlem ile birlikte birçok insan kambiyo vergisi ne demek sorusunun yanıtını aramaktadır. Altın veya döviz gibi değerler üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerinde bu vergi alınmaktadır. BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) kapsamında alınan vergi türlerinden biridir. Para akışı sağlayan diğer yatırım araçları üzerinden elde edilmiş olan artı değerler ile işlem gören bir vergi türüdür. Bazı işlemlerde bu vergi sıfır olarak ele alınmaktadır. Altın veya döviz ile işlem yapan yatırımcılar için bu verginin önemi oldukça fazladır.

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Kambiyo Nasıl Hesaplanır?

Kambiyo vergisi hesaplanırken para kaynağı sağlayan yatırım araçları üzerinden elde edilen artı değerler göz önünde bulundurulmaktadır. Döviz veya altın alım işlemlerinde alış tutarı üzerinden %0,2 (binde ikisi) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınır. Yalnızca alış işlemlerinde kullanılan bu vergi, döviz veya altın bozdurma işlemlerinde kullanılmamaktadır. Buna göre; 200 ABD doları alacak şahıs için bu miktarın binde ikisi olan ABD doları karşılığı Türk Lirası cinsinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, satışı yapan kuruluş tarafından işlem sırasında şahıstan alınmaktadır.

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Kapalı Kambiyo Nedir?

Kambiyo rejimi olarak da tanımlanan kapalı kambiyo işlemi, zayıf paraya sahip olan ülkelerin serbest döviz rejiminden vazgeçerek, döviz alım satım işlemlerini devlet elleriyle yapmaları demektir. Amaç serbest döviz rejimini bırakan ülkelerin, para değerinin belli seviyelerde tutulmasını sağlamaktır. Ülkelerin dış ticareti ile gerçekleşen genel döviz giriş ve çıkış işlemlerine uygulanan kur politikalarıdır.

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Anahtar Kelimeler:
finans
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