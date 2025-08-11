Kamil Koç hacklendi! Müşterilere peş peşe mesajlar gönderildi, dev firmadan açıklama: 'Geçici olarak durduruldu'

Türkiye'nin köklü otobüs firmalarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda FlixBus tarafından satın alınan Kamil Koç'un SMS sistemi hacklendi. Şirketin mesaj sistemini ele geçirenler, müşterilere sahte bağlantılar gönderiyor.

Donanımhaber'in haberine göre; kullanıcılar, Kamil Koç’tan geldiğini düşündükleri bu mesaja güvenerek bağlantıya tıkladıkları takdirde dolandırıcıların hazırladığı internet sitesine yönlendiriliyor.

Mesaj içeriğinde "VAKIFBANK’tan SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi fırsatı" ifadesi yer alırken, bağlantı kısmında da bankanın resmi sitesine birebir benzeyen ancak sahte olan bir link kullanıldı.



MÜŞTERİLERE TEK TEK MESAJ GÖNDERDİLER

Bu yöntemle mobil bankacılık bilgileri ele geçirilen kullanıcıların hesapları siber dolandırıcılar tarafından boşaltılıyor. Ayrıca, bu olay yalnızca VakıfBank ile sınırlı değil. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına göre bazılarına sahte Binance bağlantıları da gönderildiği görülüyor. İşte o mesajlardan bazıları:





Olayla ilgili ise Kamil Koç'tan açıklama geldi. Dev şirketten gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

