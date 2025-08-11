FİNANS

Kamil Koç hacklendi! Müşterilere peş peşe mesajlar gönderildi, dev firmadan açıklama: 'Geçici olarak durduruldu'

Geçtiğimiz yıllarda FlixBus tarafından satın alınan Kamil Koç'un sistemi eklendi. Buna göre, hedefte VakıfBank ve Binance müşterileri var. Kamil Koç'tan ise konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kamil Koç hacklendi! Müşterilere peş peşe mesajlar gönderildi, dev firmadan açıklama: 'Geçici olarak durduruldu'
Ezgi Sivritepe

Türkiye'nin köklü otobüs firmalarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda FlixBus tarafından satın alınan Kamil Koç'un SMS sistemi hacklendi. Şirketin mesaj sistemini ele geçirenler, müşterilere sahte bağlantılar gönderiyor.

Kamil Koç hacklendi! Müşterilere peş peşe mesajlar gönderildi, dev firmadan açıklama: Geçici olarak durduruldu 1

Donanımhaber'in haberine göre; kullanıcılar, Kamil Koç’tan geldiğini düşündükleri bu mesaja güvenerek bağlantıya tıkladıkları takdirde dolandırıcıların hazırladığı internet sitesine yönlendiriliyor.

Mesaj içeriğinde "VAKIFBANK’tan SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi fırsatı" ifadesi yer alırken, bağlantı kısmında da bankanın resmi sitesine birebir benzeyen ancak sahte olan bir link kullanıldı.

Kamil Koç hacklendi! Müşterilere peş peşe mesajlar gönderildi, dev firmadan açıklama: Geçici olarak durduruldu 2

MÜŞTERİLERE TEK TEK MESAJ GÖNDERDİLER

Bu yöntemle mobil bankacılık bilgileri ele geçirilen kullanıcıların hesapları siber dolandırıcılar tarafından boşaltılıyor. Ayrıca, bu olay yalnızca VakıfBank ile sınırlı değil. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına göre bazılarına sahte Binance bağlantıları da gönderildiği görülüyor. İşte o mesajlardan bazıları:
Kamil Koç hacklendi! Müşterilere peş peşe mesajlar gönderildi, dev firmadan açıklama: Geçici olarak durduruldu 3

Kamil Koç hacklendi! Müşterilere peş peşe mesajlar gönderildi, dev firmadan açıklama: Geçici olarak durduruldu 4
Olayla ilgili ise Kamil Koç'tan açıklama geldi. Dev şirketten gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamil Koç hacklendi! Müşterilere peş peşe mesajlar gönderildi, dev firmadan açıklama: Geçici olarak durduruldu 5

Anahtar Kelimeler:
kamil koç dolandırıcı hack
