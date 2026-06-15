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Kamp sandalyesi alıp bankaya koştular: TOKİ konut satışı başladı

TOKİ'nin 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı 15 Haziran 2026 (bugün) itibarıyla başladı. Ev sahibi olmak isteyen kimi vatandaşların kamp sandalyelerini alarak gece saatlerinde konut satışının yapılacağı bankaların önüne gittiği öğrenildi.

Kamp sandalyesi alıp bankaya koştular: TOKİ konut satışı başladı
Hande Dağ

TOKİ'nin 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar bugün itibarıyla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen yeni kampanya başvurularının bugün başladığını belirtip "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Kamp sandalyesi alıp bankaya koştular: TOKİ konut satışı başladı 1

EVLERİN FİYATLARI 2,1 MİLYON TL'DEN, AYLIK TAKSİDİ 18 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak.

ÜÇ FARKLI ÖDEME PLANI VAR

Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sunulacak.

Kamp sandalyesi alıp bankaya koştular: TOKİ konut satışı başladı 2

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu bankalara giden vatandaşlar, "başvuru önceliğine göre", yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kamp sandalyesi alıp bankaya koştular: TOKİ konut satışı başladı 3

İKAMET ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR

Açık Satış Kampanyası'nda gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

Evlerin fiyatları ve teslim süreçleriyle ilgili tüm bilgilere "https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/" adresinden ulaşılabilecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek. (AA)

Kamp sandalyesi alıp bankaya koştular: TOKİ konut satışı başladı 4

KAMP SANDALYESİYLE BEKLEMEYE BAŞLADILAR

Öte yandan TGRT Haber'de yer alan habere göre; satışların başlamasıyla birlikte ev alma hayali kuran vatandaşlar gece saatlerinde bankaların önünde sıraya girdi.

Kamp sandalyesi alıp bankaya koştular: TOKİ konut satışı başladı 5

Kamp sandalyesini ve masasını alan birçok vatandaşın, mesai saatinin gelmesini beklediği aktarıldı.

Kamp sandalyesi alıp bankaya koştular: TOKİ konut satışı başladı 6

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ banka konut satışları konut
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