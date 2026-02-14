FİNANS

Kampanya izdihama neden oldu! 100 TL’lik ürün için birbirlerini ezdiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası yoğun katılımla başladı. Açılışa özel birçok ürünün 100 TL’den satışa sunulması, mağaza önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kampanya izdihama neden oldu! 100 TL’lik ürün için birbirlerini ezdiler 1

100 TL’DEN SATIŞ İZDİHAMA NEDEN OLDU

Açılışa özel kampanya kapsamında birçok ürünün sadece 100 TL’den satışa sunulacağı duyurulurken, bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde mağaza önünde beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk artarken, zaman zaman kısa süreli izdiham yaşandı.
Kampanya izdihama neden oldu! 100 TL’lik ürün için birbirlerini ezdiler 2

Görevlilerin uyarılarına rağmen içeriye ilk girenler arasında olmak isteyen kalabalık nedeniyle girişte sıkışmalar meydana geldi. Öte yandan, kısa sürede tükenen bazı ürünler nedeniyle mağaza içinde de hareketliliğin sürdüğü görüldü.
