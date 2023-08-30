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Kamu bankaları adımı attı: Togg’a özel taşıt kredisinde de faizler yükseldi!

30.08.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizlerini artırma süreci ile bankalar da kredi faiz oranlarını yükseltmişti. Bu yükseliş Türkiye’nin yerli otomobili Togg için verilen özel kredide de faiz oranları arttırıldı. Kamu bankaları Togg'a özel taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 0,99'dan yüzde 1,59'a yükseltti.

Kamu bankaları adımı attı: Togg’a özel taşıt kredisinde de faizler yükseldi!

30 Nisan'da teslimatları başlayan “yerli otomobil” Togg'a 5 Temmuz’da yüzde 27 zam yapılmıştı. Üzerinden bir hafta geçmeden ise otomotivde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesi nedeniyle fiyatlar arttı. Geçtiğimiz ay iki kez zamlanan yerli otomobilde 953 bin TL olan Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzilli versiyonu 1 milyon 227 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Çifte zammın ardından Togg’a özel sağlanan taşıt kredisi faiz oranlarında dün itibarıyla artış oldu.

TOGG TAŞIT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI ARTTIRILDI

Bilindiği üzere Merkez Bankası faiz artırım sürecine girerek politika faizini yüzde 25 seviyesine getirmişti. Bu da bankalarda faiz oranlarını yukarı çekmişti. Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının sağladığı Togg'a özel taşıt kredisi faiz oranlarını yükselttiğini açıkladı.

TOGG (94)

“Kamu bankaları bugün itibarıyla Togg'a özel taşıt kredisi faiz oranlarını % 0,99'dan 1,59'a yükseltmiş” diyen Özpeynirci, “Bildiğiniz gibi Togg alacak sayısı belli ve aylardır bekliyorlar. Bazıları geçtiğimiz aylarda gelen zamlı fiyatla alacak bazıları da faiz oranı değiştiği için ikinci kez zamlanacak bir fiyatla alacak. Yani kapora yatırıp sipariş veren bir çok kişinin martta Togg'u alabilecek gücü varken; bugün önemli bir kısmının bu gücü kalmadı. Not: 16 Ağustos itibarıyla teslim edilen Togg sayısı 2344 adede ulaşmıştı" ifadelerini kullandı.

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