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Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti: İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yeni saati!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2021 17:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, kontrollü normalleşme kapsamında alınan kararların ardından kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptığı açıklama ile 4 Mart tarihi itibari ile banka şubelerinin müşteri kabul saati güncellendi.

Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti: İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yeni saati!

Son dakika haberine göre, kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi. Yapılan açıklamada kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenlediği belirtildi. İşte kamu bankalarının yeni çalışma saatleri...

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KAMU BANKALARININ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

AA

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