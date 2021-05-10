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Kamu çalışanları dikkat! Memur maaşları bugün hesaplara yatıyor!

10.05.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bu ay memur maaşlarının erken yatacağını açıklamıştı. CNN TÜRK'te yer alan habere göre memur maaşları bugün itibari ile yatmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla memur maaşlarının erken tarihte hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında memur maaşlarının bugün hesaplara yatacağını açıkladı.

MEMUR MAAŞLARI BUGÜN HESAPLARA YATIRILDI

Hem Ramazan ayının ikinci yarı hem de Ramazan Bayramı bu yıl sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı tam kapanma dönemine denk geldi. Memurlar her ayın 15'inde düzenli olarak maaşlarını alıyorlar. Ancak tam da bu dönemde bayram öncesinde memur maaşlarının daha erken yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda açıklama yapan Cumhurbaşkanı, maaşların daha erken yatırılacağı mesajı verdi. Ve tarih olarak da 10 Mayıs Pazartesi gününü yani bu günü işaret etti. Bugün memur maaşları hesaplara aktarılıyor. Ramazan Bayramı öncesi normal tarihinden 5 gün önce memurlar maaşlarını hesaplarından çekebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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