Kamu çalışanları dikkat! Memur maaşları bugün hesaplara yatıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla memur maaşlarının erken tarihte hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında memur maaşlarının bugün hesaplara yatacağını açıkladı.

MEMUR MAAŞLARI BUGÜN HESAPLARA YATIRILDI

Hem Ramazan ayının ikinci yarı hem de Ramazan Bayramı bu yıl sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı tam kapanma dönemine denk geldi. Memurlar her ayın 15'inde düzenli olarak maaşlarını alıyorlar. Ancak tam da bu dönemde bayram öncesinde memur maaşlarının daha erken yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda açıklama yapan Cumhurbaşkanı, maaşların daha erken yatırılacağı mesajı verdi. Ve tarih olarak da 10 Mayıs Pazartesi gününü yani bu günü işaret etti. Bugün memur maaşları hesaplara aktarılıyor. Ramazan Bayramı öncesi normal tarihinden 5 gün önce memurlar maaşlarını hesaplarından çekebilecek.



