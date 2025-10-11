Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 14 uzman yardımcısı alacak

KGK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum, bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği veya yapay zeka ve veri mühendisliği bölümlerinden veya denkliği olan bölümlerden mezun olma şartıyla 14 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Adaylardan 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS), KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerinin birinden en az 75 puan almış olmaları ve başvuranlar arasında en yüksek puanlı 280 kişi içinde yer almaları şartı aranacak.

Başvurular 26 Ekim saat 23.59'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet'e giriş yaparak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavın yazılı bölümü 15 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar kurumun "www.kgk.gov.tr" internet sayfasında ilan edilecek. Adaylar, sınav yeri ve adresine ilişkin bilgileri ise Kariyer Kapısı üzerinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce görüntüleyebilecek.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.