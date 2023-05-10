KAMU İŞÇİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Kamu işçi maaşı ne kadar, toplu sözleşme zam oranı ile en düşük maaş kaç TL oldu?

Kamu işçi maaşı hesaplama ekranı 10 Mayıs 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında çalışan 700 bin işçiyi etkileyen karar geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Öte yandan yapılan açıklamada fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70 artışa gidildiği de vurgulandı. En düşük kamu işçi maaşı tutarına ve konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte kamu işçi maaşı hesaplama ekranı...

KAMU İŞÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Kamu işçi maaşı zammı konusunda açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor."

"Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Kamuda gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz."

REFAH DÜZEYİNİ ARTIRACAK DÜZENLEME

Erdoğan, refah düzeyini artıracak yeni düzenlemeler yapacaklarını da sözlerine ekledi.

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR ALACAK, KAÇ TL?

Kamu işçilerine Toplu İş Sözleşmesin'e göre;

Birinci yılın ilk 6 ayı yüzde 45 zam verilecek.

Öte yandan ikinci 6 ayı yüzde 15 zam + enflasyon farkı

İkinci yılın ilk 6 ayı yüzde 10 zam + enflasyon farkı

İkinci yılın ikinci 6 ayı yüzde 10 + enflasyon farkı verilecek.

TÜRK-İş ve HAK-İş'in 15 bin TL'lik taban brüt ücret teklifi kabul edildi. Böylelikle işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış oldu.

Burada hesap şu şekilde gerçekleştirilecek:

Brüt ücret: 15.000 TL

SSK işçi kesintisi: 2.100

İşsizlik sig.: 150 TL

Gelir Vergisi: 1.912,50 TL

Damga vergisi: 113,85 TL

Asg. Ü. İstisnası: 1.276,02 TL

Damga V. İstisna 75,96

Net ödenen ücret 12.075,63 TL

