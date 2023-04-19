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Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı… Teklif 12.000 TL’ye yükselmişti! Kritik tarih belli oldu: 1 Mayıs’a kadar…

19.04.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamudaki 700 bin çalışan için toplu iş sözleşmesi zam görüşmeleri devam ederken hükümet teklifini 12 bin liraya yükseltmişti. Memur ve emekli zammı için kritik öneme de sahip görüşmelerin 1 Mayıs öncesinde nihayete erdirilmesi bekleniyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı… Teklif 12.000 TL’ye yükselmişti! Kritik tarih belli oldu: 1 Mayıs’a kadar…

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmesinde süreç devam ediyor.

Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürerken 1 Mayıs öncesinde toplu sözleşme süresinin tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını belirleneceği 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos'ta başlayacak. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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HÜKÜMET ZAM TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

İşçi ve işverenler önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelirken hükümet teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam olarak güncelledi. Bir önceki teklif ise 11 bin 500 lira taban, ilk 6 ayda yüzde 30 zam yapılması yönündeydi. İşçi tarafı bu teklifi yetersiz buldu. İşçi tarafı taban aylığın 15 bin lira, ilk 6 ay yüzde 45 zam, yüzde 15 refah payı olmak üzere yüzde 60'lık zam isterken, teklifin bayramdan güncellenmesi bekleniyor.

Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

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3500 LİRALIK SOSYAL YARDIM

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2500 lira, gelecek yıl için de 3500 lira sosyal yardım talep ediyor.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNDE UZLAŞI

Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödeme yapılıyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesi olup bu yıl için ödenen tutar 400 liraya çıktı. Kamu işçilerine toplu sözleşme ikramiyesi konusunda taraflar uzlaşmaya vardı.

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GELİR VERGİSİ TALEBİ

Gelir vergisi yükünü hafifletmeye yönelik olarak ücretlerdeki gelir vergisinin yüzde 15'i aşması halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanması da talep listesinde yer alıyor. (SABAH)


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Toplu iş sözleşmesi memur zammı

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