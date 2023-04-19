SON DAKİKA| Asgari ücret, memur ve emekli zammı, hepsine etki ediyor! Merkez Bankası o veriyi açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Son dakika haberi… Memur zammı, emekli zammı, asgari ücret zammı üzerinde doğrudan etki yaratan enflasyon verileri için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kritik bir veri açıklandı. Nisan ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını duyuran Merkez Bankası enflasyonun yıl sonunda yüzde 37,77 seviyelerinde olmasını bekliyor. Geçen ayki ankette enflasyon beklentisi yıl sonu yüzde 37,72, 12 ay sonrası yüzde 31,63 ve 24 ay sonrası yüzde 17,91 seviyesine ulaşmıştı.

12 AY SONRASI İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.

MART ENFLASYONU İLE 3 AYLIK FARK

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti. Yıllık rakamlar son 14 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti. Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 1,0229 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan bu rakamla beraber 3 aylık emekli ve memur zammı da kesinleşti.

SGK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI İÇİN ZAM ORANI NETLEŞTİ

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİNDE

Bu yıl da yine Temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması beklenirken AK Parti’nin seçim beyannamesinde, “Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah payı almalarını sağlayacağız. Alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibiyle, tüm çalışanlarımıza kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlamayı taahhüt ediyoruz” diye yer alan ifade dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2023 İÇİN NE OLACAK?

Bu kapsamda asgari ücrete gelecek yüzde 20'lik bir artış yeni rakamı net olarak 10.207 TL’ye yükseltecek. Brüt olarak ise 12.010 TL olacak. Yüzde 30’luk artış durumunda brüt asgari ücret 13.010 TL, net ise 11.057 TL olabilecek. Yüzde 40 ihtimal kapsamında yeni asgari ücret brüt 14.011 TL, net 11.908 liraya kadar yükselecek.

MERKEZ BANKASINDAN DOLAR TAHMİNİ

Raporda Merkez Bankası'nın dolar kurundaki tahminlerine de yer verildi. Yıl sonunda dolar/TL kuru için beklenti bir önceki anket döneminde 22,91 TL iken, bu

anket döneminde 23,15 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,52 TL iken, bu anket döneminde 24,08 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME TAHMİNİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,4 oldu.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 8,73 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 8,50 olarak

gerçekleşti.



