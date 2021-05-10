Kamu işçilerinin maaşları ne zaman yatacak? İşçi maaşları ne zaman yatar?

Her ayın 15’inde yatan kamu işçi maaşlarının, Bayram öncesinde yatıp yatmayacağı işçiler tarafından merak edilir oldu. Kamuda görevli birçok memurun, sözleşmeli personelin ve işçinin gözleri maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Peki, kamu işçilerinin maaşlarının Bayram öncesinde yani 15’in daha erken bir tarihte yatma ihtimali var mı? İşçi maaşları ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirtirken, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artış ve aile yardımı ile birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.



