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Kamu işçisi için kötü haber! 'Teklif geri çekildi' iddiasına TÜRK-İŞ'ten açıklama: 'Canımız sıkkın'

Kamu toplu iş sözleşmesi için hükümet ve işçi temsilcisi zam pazarlığı masasına oturmuştu. Masada son çıkan karar ise 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 24 ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranı teklif edilmişti. Son çıkan haberlerde ise bu teklifte geri adımın atıldığı iddia edilmişti. TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konu ile açıklamada bulundu.

Kamu işçisi için kötü haber! 'Teklif geri çekildi' iddiasına TÜRK-İŞ'ten açıklama: 'Canımız sıkkın'
Ezgi Sivritepe

Kamu işçisi ile hükümet arasındaki zam pazarlığında son nokta geçtiğimiz günlerde konulmuştu. Buna göre, hükümet cuma günü verdiği üçüncü ve son zam teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzden 17'den yüzde 24'e çıkardı. ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif etmişti.

Kamu işçisi için kötü haber! Teklif geri çekildi iddiasına TÜRK-İŞ ten açıklama: Canımız sıkkın 1

BAKAN IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkesini daime uyguladık. İşçilerimize birinci 6 ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz. Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında sendikalarımızla birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda özellikle işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz. TÜHİS ile sendikalarımızla bir araya gelerek kamu çerçeve protokolünü inşallah sizlerle birlikte kaleme almaya başlayacağız”

Kamu işçisi için kötü haber! Teklif geri çekildi iddiasına TÜRK-İŞ ten açıklama: Canımız sıkkın 2

KULİSLERDEN KÖTÜ HABER

Açıklanan zam tekliflerinin ardından herhangi bir yol alınmadı. Kulislerde ise hükümetin zam teklifini geri çektiği bilgileri dolaşmaya başladı. Konunun medya organlarında hızlı bir şekilde yer bulmasının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, CNBC-e'ye yaptığı değerlendirmede bulundu.

Kamu işçisi için kötü haber! Teklif geri çekildi iddiasına TÜRK-İŞ ten açıklama: Canımız sıkkın 3

Ağar, "Geçen hafta Bakandan aldığımız teklifi kamuoyuna açıkladık, üyelerimize bildirdik. Hükümetin teklifi geri çektiğine yönelik bize gelen resmi bir bilgi yok. Devletin bakanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Devlet sözünden vazgeçer mi, geçmemeli. Verilen sözün peşindeyiz. Şu anda gelen bir şey yok" sözlerini kullandı.

Kamu işçisi için kötü haber! Teklif geri çekildi iddiasına TÜRK-İŞ ten açıklama: Canımız sıkkın 4

"GERİ ADIM ATMAYIZ"

Yol-İş'in de hafta başında grev ilanı asacağını belirten Ağar, “50 gün süresi var. Son güne gelindiğinde işverene bildireceğiz. Biz geri adım atmayız. Canımız sıkkın, uzun zamandır toplu sözleşme yapıyorum. Bu kadar belirsizlik olur mu? Pazartesi günü Başkanlar Kurulu toplanacak. Kararımızı vereceğiz" açıklamasını yaptı.

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