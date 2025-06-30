FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kamu işçisi için zam gündemi! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan 'Herkes noksansız uygulayacak' çıkışı 'Bizi ülke gündeminden çıkartın'

TÜRK-İŞ, kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin "Kamu Koordinasyon Kurulu"nu topladı. 600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerine dair süreç devam ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin, "Ülke gündeminde 4 aydır dilimizin döndüğünü alanlarda, meydanlarda hem müzakere hem de mücadele yaparak söylüyoruz ama bugüne kadar bir arpa boyu kadar yol almadık" dedi.

Kamu işçisi için zam gündemi! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan 'Herkes noksansız uygulayacak' çıkışı 'Bizi ülke gündeminden çıkartın'

TÜRK-İŞ, 600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladı.

AA-20250630-38428266-38428260-TURKIS_KAMU_ISCISININ_ZAM_GORUSMELERINE_ILISKIN_KAMU_KOORDINASYON_KURULUNU_TOPLADI

Genel Merkez'de gerçekleşen toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Atalay, söz konusu rakamların ne toplumun ne işçilerin beklentisini karşılamadığını söyledi.

AA-20250630-38428266-38428261-TURKIS_KAMU_ISCISININ_ZAM_GORUSMELERINE_ILISKIN_KAMU_KOORDINASYON_KURULUNU_TOPLADI

Hükümete verilen zam teklifini eleştiren Atalay, "Ülke gündeminde 4 aydır dilimizin döndüğünü alanlarda, meydanlarda hem müzakere hem de mücadele yaparak söylüyoruz ama bugüne kadar bir arpa boyu kadar yol almadık. Ülkenin tüm alanlarında siyasi iktidar zaten duyması gerekeni duydu. Bu teklifi verenler ise hala ne görüyorlar ne de duyuyorlar. Kasıtlı mı yapıyorlar, onu da bilmekte zorlanıyorum." diye konuştu.

AA-20250630-38428266-38428263-TURKIS_KAMU_ISCISININ_ZAM_GORUSMELERINE_ILISKIN_KAMU_KOORDINASYON_KURULUNU_TOPLADI

"BİZİ ÜLKE GÜNDEMİNDEN ÇIKARTIN"

Alınan eylem kararlarına devam ettiklerini ve ilave eylemlerin de olacağını belirten Atalay, şunları kaydetti:

AA-20250630-38428266-38428264-TURKIS_KAMU_ISCISININ_ZAM_GORUSMELERINE_ILISKIN_KAMU_KOORDINASYON_KURULUNU_TOPLADI

"İş yerinde ve evde huzur yoksa ülkede de huzur yoktur. İfade ediyoruz, masa başında bir an evvel bitirelim, bizi ülke gündeminden çıkarın, diye ama maalesef öyle bir noktaya geliyorlar ki bizi asgari ücretlilerle, emeklilerle, işsizlerle imtihan yapmaya kalkıyorlar. Grev zamanı geldiğinde herkes noksansız uygulayacak. Bununla ilgili hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Yapar mıyız, yapmaz mıyız, nasıl yaptığımızı kamuoyu da yakından görür. Bizim sıkıntımızı çözün, bizi ülke gündeminden çıkartın." (AA)

AA-20250630-38428266-38428265-TURKIS_KAMU_ISCISININ_ZAM_GORUSMELERINE_ILISKIN_KAMU_KOORDINASYON_KURULUNU_TOPLADIBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek'ten 'işsizlik oranı' açıklaması! 'Düşük seyrediyor'Bakan Şimşek'ten 'işsizlik oranı' açıklaması! 'Düşük seyrediyor'
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı!TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
Ergün Atalay Zam kamu işçisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mahkeme kararını verdi: Özel'den ilk açıklama

Mahkeme kararını verdi: Özel'den ilk açıklama

Bu kez Hatay! Yangın çıktı, rüzgar daha da büyüttü: Alevler evlere sıçradı

Bu kez Hatay! Yangın çıktı, rüzgar daha da büyüttü: Alevler evlere sıçradı

Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor!

Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor!

Binalarda yeni dönem başladı! Bugün itibarıyla hepsinde geçerli olacak

Binalarda yeni dönem başladı! Bugün itibarıyla hepsinde geçerli olacak

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

Nüfus gündüz 82, gece 10 bin! Birkaç saat arayla bambaşka manzara

Nüfus gündüz 82, gece 10 bin! Birkaç saat arayla bambaşka manzara

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.