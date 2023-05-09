Kamu işçisi nedir, kimlerdir? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? Kamu işçisi 2023 zammı belli oldu

Kamu işçisi kimlere denir, kimleri kapsıyor sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı az önce açıkladı. Peki, En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler...

KAMU İŞÇİLERİ KİMLERDİR?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamakta.

Tüm kamu hizmeti görevlilerini "memur" kavramı altında yer almakta. Her kamu görevlisi, memur değildir. Kamu görevlilerinin memur sayılabilmesi için, 657 sayılı yasanın 1'inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak suretiyle asli ve sürekli olarak görev yapması ve atama ile göreve getirilmiş olması gerekir.

KAMU İŞÇİSİ KİMLERİ KAPSAR?

657 Sayılı Kanun'a tabi olan memur personeli; 2914 sayılı YÖK Personel Kanunu'na tabi ÖĞRETİM ELEMENLARINI, 2802 Sayılı Kanun'a tabi HAKİM VE SAVCILARI, 926 Sayılı Kanun'a tabi ASKERİ PERSONELİ, 399 Sayılı Kararname'ye tabi KADROLU ve SÖZLEŞMELİ personeli, sözleşmeli çalışan ÖĞRETMENLERİ ve SAĞLIK PERSONELİNİ kapsar.

Mevzuata göre; 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından 2011 yılından başlamak üzere Devlet memurları için sicil raporu doldurulmayacaktır. Geçmiş yıllara ait sicil raporlarının, 1/1/2011 tarihinden başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanun dışındaki kanunlarda yer alan sicil ve değerlendirmeye ilişkin hükümlerde bir değişiklik yapılmadığından bu hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Diğer kanunların sicil konusunda 657 sayılı Kanuna atıf yapan hükümlerinin uygulama imkanı kalmadığından bu hükümler uyarınca işlem yapılmaması gerekmektedir.

EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor." dedi.

