FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamu işçisi nedir, kimlerdir? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? Kamu işçisi 2023 zammı belli oldu

Kamu işçisi nedir, kimlerdir? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? Kamu işçisi 2023 zammı belli oldu

09.05.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün TÜRK-İş ve HAK-İş ile bir araya gelirken, kamu işçisi zammı için son görüşmenin Başkan Erdoğan ile yapılmasının ardından yeni rakam bugün belirlendi. Peki, En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? Kamu işçisi 2023 zammı belli oldu. İşte tüm detaylar...

Kamu işçisi nedir, kimlerdir? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? Kamu işçisi 2023 zammı belli oldu

Kamu işçisi kimlere denir, kimleri kapsıyor sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı az önce açıkladı. Peki, En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler...

KAMU İŞÇİLERİ KİMLERDİR?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamakta.

Tüm kamu hizmeti görevlilerini "memur" kavramı altında yer almakta. Her kamu görevlisi, memur değildir. Kamu görevlilerinin memur sayılabilmesi için, 657 sayılı yasanın 1'inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak suretiyle asli ve sürekli olarak görev yapması ve atama ile göreve getirilmiş olması gerekir.

kapıcı maaşı3

KAMU İŞÇİSİ KİMLERİ KAPSAR?

657 Sayılı Kanun'a tabi olan memur personeli; 2914 sayılı YÖK Personel Kanunu'na tabi ÖĞRETİM ELEMENLARINI, 2802 Sayılı Kanun'a tabi HAKİM VE SAVCILARI, 926 Sayılı Kanun'a tabi ASKERİ PERSONELİ, 399 Sayılı Kararname'ye tabi KADROLU ve SÖZLEŞMELİ personeli, sözleşmeli çalışan ÖĞRETMENLERİ ve SAĞLIK PERSONELİNİ kapsar.

Mevzuata göre; 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından 2011 yılından başlamak üzere Devlet memurları için sicil raporu doldurulmayacaktır. Geçmiş yıllara ait sicil raporlarının, 1/1/2011 tarihinden başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Asgari ücret 3

657 sayılı Kanun dışındaki kanunlarda yer alan sicil ve değerlendirmeye ilişkin hükümlerde bir değişiklik yapılmadığından bu hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Diğer kanunların sicil konusunda 657 sayılı Kanuna atıf yapan hükümlerinin uygulama imkanı kalmadığından bu hükümler uyarınca işlem yapılmaması gerekmektedir.

asgari ücret2

EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamu işçileri zam oranı belli oldu!Kamu işçileri zam oranı belli oldu!
Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adımSıfır otomobil fiyatları için ikinci adım
4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik
Anahtar Kelimeler:
kamu işçisi

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu terör örgütü elebaşlarının ‘destek’ videoları hakkında konuştu! ‘Akıl var mantık var…’

Kılıçdaroğlu terör örgütü elebaşlarının ‘destek’ videoları hakkında konuştu! ‘Akıl var mantık var…’

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

Altın yatırımcıları dikkat! Çarşamba günü her şey değişebilir

Altın yatırımcıları dikkat! Çarşamba günü her şey değişebilir

Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam vererek açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek...

Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam vererek açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek...

Akaryakıt çifte zam! Benzin ve motorin...

Akaryakıt çifte zam! Benzin ve motorin...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.